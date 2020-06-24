肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

明天（25日）就是端午節了，吃粽子是不可少的習俗。而粽子本身雖已有調味，但有些人還是習慣加一點醬料增添風味，究竟什麼醬最搭呢？每個人口味或許都不同，但有位網友在臉書社團分享自己心目中「無可取代的神醬」，獲得全場大讚，「吃粽子就是不能少這味」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上PO出一張貨架上擺滿「愛之味甜辣醬」的照片，並表示「不管怎樣，我吃肉粽唯一最愛的、無可取代的只有『愛之味』。然後吃炒麵，只愛東泉（台中人）大家也是嗎？」

沒想到此文一出獲得網友大讚，「肉粽一定要配甜辣醬的」、「肉粽就是要配愛之味甜辣醬啊！」、「粽子加這一味就對了」、「我嫁花蓮，他們都當我是異類，他們都加醬油膏或辣椒，很好奇我為什麼甜辣醬加在麵跟肉粽上面」、「我也是一樣，台中人麵加東泉、肉粽加愛之味」。

不過也有些人是「東泉辣椒醬」的死忠粉絲，「只有東泉，愛之味的味道差遠了」、「買過東泉，就會發現愛之味好像是東泉的稀釋版」、「只有東泉最對胃」、「本來我以為愛之味是絕配，認識了東泉之後搭什麼都對味（愛之味冷藏繼續睡）」。

東泉辣椒醬是台中名產，台中人無論吃炒麵、臭豆腐，肉圓都會加，更是台中人家中常備品。