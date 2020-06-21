鹿港慶端陽 看龍舟賞燈嘗美食

新冠肺炎疫情趨緩，邁入43屆的「鹿港慶端陽」活動，除6月24、25日兩天在福鹿溪有龍舟賽外，24日晚上7時在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，並同步在中山路、鹿港老街及公會堂點亮不同主題燈飾，為期1個月，目前已陸續亮起來，越夜越美麗。

彰化縣政府昨天上午在縣府中庭舉辦「2020鹿港慶端陽」記者會，縣長王惠美說，慶端陽活動期間，24日晚間至7月26日有長達1個月的「鹿港夜間燈光饗宴」光影序曲，在桂花巷藝術村點燈後，同步點亮中山路、鹿港老街及公會堂，中山路展出龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道及傘亮星河，點亮整條中山路，歡迎全國民眾前來鹿港看龍舟，賞燈、吃美食。

鹿港鎮公所舉辦的「鹿港四季紅夏鬧端陽」，有親子香包DIY、彩繪立蛋、吹龍舟、書畫展等豐富內容，以及鹿港周遭的6家觀光工廠共同發起的「粽夏樂翻天．暑假暢快彈」，只要於任一館消費滿288元，就能體驗兒時的彈珠台遊戲換獎品；福興鄉公所在福鹿溪龍舟賽北端設有80多個地方小吃攤位。

彰化縣政府並從6月15日至9月15日推出「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，來彰化旅遊消費滿500元即可憑發票或收據上網登錄取得抽獎序號參加抽獎，最大獎是5萬元現金 。

縣府也舉辦「鹿港人文小旅行」免費導覽活動，端午連假期間每天2梯次，報名網址：https://bit.ly/2Y8692s；可至「彰化縣政府」網站https://www.chcg.gov.tw查詢。