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端午連假頭2天 北花客運不停蘇澳

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
疫情趨緩解封，北花客運業者發現，端午連假預售票逐漸回溫。 圖／聯合報系資料照片
疫情趨緩解封，北花客運業者發現，端午連假預售票逐漸回溫。 圖／聯合報系資料照片

端午連假將屆，各地湧現出遊潮，交通部公路總局說，預估台九線蘇花、南迴公路會湧現大量車潮，將比照春節規模規畫疏運，除針對易壅塞路段及重要路廊規畫替代道路外，也調整連假首兩日特定時段北花客運蘇澳端行駛路線，將不停蘇澳，預計可節省一小時。

公總說，目前墾丁、花東住房率已達九成以上，預估蘇花改尖峰時段為南向廿五日凌晨三時起，及北向廿七日中午十二時起；南迴改尖峰時段為北向廿五、廿六日上午九時至下午六時，及南向廿八日上午九時至下午六時，建議避開尖峰時段。

客運部分，國道客運預估每日可開行九千六百車次，每日可疏運旅客卅二點二萬人次，現預售票銷售情形約已達百分之十五，西部國道則已達百分之廿一，會機動加班。

至於北花線，每天有兩千九百個座位，預售已達百分之十六，是營運以來預售最好。

公總表示，已協調地方政府及北花線國道客運業者，自廿五日上午三時至廿六日中午十二時，試辦大客車路線調整，於蘇澳地區南下方向行駛疏導路線台二線蘇濱路車道至蘇花改蘇澳端入口，蘇澳站及蘇澳國中站會暫停使用，預估尖峰時間最高可節省一小時。

此外，蘇花改在端午連假也會提速至時速七十公里，可增加百分之三到五容量。

考量端午部分時段持續熱銷，高鐵昨宣布於廿四、廿五日加開四班次南下列車，全車對號座，廿一日凌晨零時起開放購票。

隨著暑假旅遊旺季將至，公總昨宣布，四十條「台灣好行」路線，包括日月潭、溪頭、阿里山、墾丁等相關路線，延續端午連假優惠措施，六月廿九日至九月卅日，實施使用電子票證搭乘享半價優惠，單趟最多可省八四到一七六元不等的車資。

端午節

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