快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只吃粽子！端午節「七招」助你招財改運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網】

　

每年農曆五月五日的端午節，與春節、中秋節並列為傳統的重要節日。在這一天，除了吃粽子、看龍舟賽、掛艾草之外，據說端午節陽氣最旺，是一個可以招財旺運的日子喔！那麼，怎麼做才能招財神、引好運呢？趕快記下科技紫微網的七招秘訣！

　

第一招－午時水

用途：能量開運

午時（上午11點到下午1點）是一天陽氣最盛的時辰，在端午節這一天的午時所盛裝的水，更有個名目，稱為「極陽水」。想要取用午時水，最簡單的方式就是在這段時間內，直接從家裡的水龍頭接取使用即可。可用於沖澡，也可以儲放在噴霧瓶中，運勢低落的時候噴灑身上除霉運，能驅邪避凶、改運，相當好用喔！

　

第二招－催財水

用途：招財運

催財水的做法相當簡單，只要在端午節正中午，也就是陽氣極旺的時候，將12枚硬幣放進午時水內煮開，即成為催財水。將催財水放入容器內，置放在正東方或西南方，能增旺財運。煮開的那12枚錢幣要可收好，因為這些硬幣是會招財的錢母呢！

　

第三招－門上插艾草、菖蒲

用途：添運辟邪

艾草象徵納百福，也是一種治病的藥草。在氣溫飆高的端午節，正是疾病好發的時期，因此在門上插艾草，象徵祈求身體健康。艾草本身的特殊香味，可用來驅病、防蚊，還可以辟邪。

　

第四招－淨化家裡磁場能量

用途：除障氣、增好運

淨化家裡磁場很重要，尤其是上半年不順遂者，一定要在端午節除障、淨化，開啟下半年好運。做法很簡單，將乾燥的艾草放入乾淨的碗內，點燃艾草後，拿著點燃艾草的碗在家中走一圈，務必確保每個角落都被煙薰到。最後將碗放在陽台，任其燃盡即可。

　

第五招－立蛋

用途：生財

準備一顆生雞蛋，在2020年流年財位方向(西北方)進行立蛋接財氣，立蛋成功的話，下半年將會財運旺旺來。

　

第六招－配戴五彩絲線

用途：辟邪祛病

端午節當天可以在身上戴上五彩絲線，五彩絲線是由五種顏色組成的，顏色分別是青、白、紅、黑和黃色，代表陰陽五行的木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，能辟邪祛病，健康長壽。

　

第七招－撒鹽米

用途：除厄運去晦氣

想除厄運去晦氣，可以準備一些粗鹽以及生米，鹽跟米的比例為1：3，充分搖勻混合後，一部分裝入紅包袋內，隨身攜帶，可起到淨化保身效果；剩下的部分可進行「撒鹽米」，可除厄運去晦氣，方式是取一小撮鹽米，由屋內往門、窗的外面甩出去，能消除不好的氣場喔！

　

記得好好把握這一年一度的最強轉運日，千萬別再只是吃粽子看龍舟比賽了，趕緊學一些招財改運招式，為自己的下半年帶來更多好運氣！

　

【延伸閱讀】

奇門神術再現！論命開運一次解

今生財運、貴人運？神婆來預言

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

端午節

延伸閱讀

花蓮端午食品抽驗合格 衛生局提醒粽子應加熱食用

特色好粽過端午

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

相關新聞

連假車潮湧現！傍晚北部國道已「紅」一片 雪隧雙向塞

明天就是端午連假，高速公路局預估，明天是連假首日，國道南下路段清晨就會塞車，不過不少民眾等不及明天放假，一下班就啟動「出...

端午連假爆車潮 國五往宜蘭塞爆

端午節連假車潮提早湧現，特別的是，不僅有出遊宜蘭或花東，也有宜蘭往北，到外縣市的出遊車潮，高速公路坪林行控中心即發現，國...

端午連假來了 全台空品良好連3天「綠油油」

明起開始端午連假，環保署空品監測網顯示，未來三天擴散條件良好，全台空品「綠油油」，都是良好等級，不過北部局部地區午後可能...

端午節到宜蘭 看紅短褲女子隊賽龍舟

明天端午節，宜蘭河、冬山河、二龍河畔都有相關活動。

不只吃粽子！端午節「七招」助你招財改運

每年農曆五月五日的端午節，與春節、中秋節並列為傳統的重要節日。在這一天，除了吃粽子、看龍舟賽、掛艾草之外，據說端午節陽氣最旺，是一個可以招財旺運的日子喔！那麼，怎麼做才能招財神、引好運呢？趕快記下科技紫微網的七招秘訣！

國5雪隧南北都塞車了 端午連假出遊車潮提早爆發

端午節連假車潮提早湧現，特別的是，不僅有出遊宜蘭或花東，也有宜蘭往北，到外縣市的出遊車潮，高速公路坪林行控中心即發現，國...

肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

明天（25日）就是端午節了，吃粽子是不可少的習俗。而粽子本身雖已有調味，但有些人還是習慣加一點醬料增添風味，究竟什麼醬最搭呢？每個人口味或許都不同，但有位網友在臉書社團分享自己心目中「無可取代的神醬」，獲得全場大讚，「吃粽子就是不能少這味」。

端午連假要來了 公路總局預測：蘇花路廊恐塞12小時

端午節連假明天展開，交通部公路總局第四區養護工程處今天預估，連假預估受疫情趨緩影響，連假第一天(25日)蘇花路廊南下單日...

端午訂位太滿！高鐵今再開2南下列車 台鐵也有4加班車

為加強服務端午節疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，今天下午及晚間，自南港站加開兩班次南下各站停靠全車對號座列車，歡...

懶人包／端午連假國道恐壅塞 高公局疏導計畫一次查

端午節連假為25日至28日共4天。高速公路局研判端午節連假包含返鄉及旅遊旅次，新冠肺炎疫情已趨於穩定，可能增加國人出遊意...

持續炎熱恐38度高溫 端午連假留意午後雨

天氣相當穩定炎熱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，昨天台北盆地測得38.4度的高溫，許多地...

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

台灣連日天氣炎熱，平均高溫34至36度，紫外線也有過量到危險等級，而這樣的天氣在端午連假還會繼續嗎？中央氣象局在「報天氣...

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

會員分級！台灣好市多發黑鑽卡、全聯擬VIP升級福利

肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。