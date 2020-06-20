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解封後首迎端午連假 觀光熱點旅宿幾乎滿房

中央社 / 台北20日綜合報導

端午連假是疫情解封後的第一個連續假期，國旅市場正夯，花東、墾丁及台南等觀光熱點幾乎滿房，甚至比往年更好；少了團客，高雄旅宿靠散客也衝出8成5住房率。

疫情期間，曾遭點名的墾丁大街，一度民宿訂房慘到掛零，衛福部長陳時中5月底來墾丁掛保證後，旅宿業者說，端午連假前3天都客滿了。小琉球民宿、飯店也爆滿。屏東民宿協會理事長林淑敏說，仍會呼籲業者提供酒精及量體溫。

花蓮是疫情期間民眾出遊首選，解封後依然搶手。端午連假前2天，旅宿住房率幾乎滿房，後兩天也有7成，生意比往年好，民宿業者興奮地說，已經超越滿房，是在「找房」。

不只端午連假生意好，暑假住房率也提前開跑。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，旅館7、8月住房狀況已來到8成5，還有機會增加；民宿暑期部分，也累積到5成，鬆綁後，天天都有詢問電話。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，前幾個星期住房率就有7、8成，端午連假也有2天客滿，這次端午連假「意想不到的好」，往年都沒這麼好。

「現在訂房已經滿到7月底」蘭嶼民宿業者說，現在蘭嶼民宿幾乎天天客滿，預約訂房到7月底都客滿，8月也開始預約。

南投日月潭已是國旅熱門景點之一，端午連假期間周邊飯店幾乎全滿，日月潭青年活動中心總幹事柯經一指出，自從中央宣布解封後，訂房詢問度很高，活動中心這波連假幾乎全滿。

日月潭周邊飯店業者也說，連假前3天都接近滿房，最後一天也有6成住房率，維持往年連假狀況，客觀看好暑假檔期，可能回到疫情前的水準。

台南市政府觀光旅遊局今天統計，台南市264間旅館、356間民宿，4天端午連假住房率逾9成，25至27日幾近滿房。觀旅局長郭貞慧直言，可能是防疫期間，大家「悶壞了」，很想跑出來玩，不想關在家裡。

宜蘭縣鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂說，端午連假前3天也有9成5訂房率，最後一天也有8成的民宿已滿房，相信政府推出的旅遊補助、振興券發放，今年夏天民宿商機可以超越以往。

台中市觀旅局表示，經各旅館公會統計，觀光旅館、民宿及溫泉區旅宿，端午連假住房率近8成滿房，其他一般旅宿也有約5成住房率，相較去年同期約增加2成左右。

麗寶福容大飯店指出，端午連假住房率9成5，6月初解封後，詢問訂房狀況飆升，相較去年端午連假，提早兩週滿房達標。

今年高雄端午節雖因武漢肺炎疫情停辦愛河龍舟賽，但愛河附近的各飯店端午連假住房訂房熱度不減往年，高雄國賓飯店指出，訂房幾乎全滿，比去年同期更好。

福容大飯店高雄店指出，今年連假訂房率約8成5，較去年稍微降低，但去年散客132間，團體客有100間，而今年訂房全為散客，沒有團體客。

端午節

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