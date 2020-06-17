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好康在這裡／端午粽星雲集 訂購有優惠

聯合報 / 記者王昭月／高雄報導
義大天悅飯店今年推出融合傳統與創新口味的「古早八寶粽禮盒」。圖／義大天悅飯店提供
義大天悅飯店今年推出融合傳統與創新口味的「古早八寶粽禮盒」。圖／義大天悅飯店提供

端午節將至，又是美味粽子登場時刻，從接地氣的經典款到標榜米其林光環加持的星級飯店粽，口味多元，堪稱「粽」星雲集。

每到端午，各家飯店無不費盡心思搶商機，比口味、分量也拚創意。高雄漢來飯店今年推八寶狀元粽、翠園龍王粽、素食養生粽及港式裹蒸粽。義大皇家家酒店主推「情深義粽禮盒」，有3種組合，搭配兩款特調蘸醬，用料霸氣。義大天悅飯店古早味八寶粽禮盒，除吃得到香菇、鹹蛋黃的懷舊滋味，還有干貝、魷魚等海味，還摻入西式料理常見的淡菜，6月18日前訂購享8折優惠並附贈保溫提袋。

Global Mall新左營車站推福容飯店「端午福粽禮盒」。圖／Global Mall提供
Global Mall新左營車站推福容飯店「端午福粽禮盒」。圖／Global Mall提供

南部人想吃北部粽，市面上也有多款選擇。Global Mall新左營車站、夢時代購物中心及家樂福網羅全台名粽開賣，像福容飯店的端午福粽禮盒，就有古早鮮肉粽、雪蓮蛋黃粽、紫米甜心粽等，各種風味一次滿足。晶華酒店「晶典三十冠軍禮盒」，含有鮑粽、松露牛肉粽等。台北喜來登飯店推的「紅酒無花果柚香粽」，清香不甜膩。

以東港櫻花蝦、大甲芋頭入餡的「麒王府櫻花蝦芋頭粽」，在家樂福可買到。圖／家樂福提供
以東港櫻花蝦、大甲芋頭入餡的「麒王府櫻花蝦芋頭粽」，在家樂福可買到。圖／家樂福提供

家樂福今年推45款粽子，可線上訂購。公關經理陳依芳說，熱賣款是台北石門農會十八王公肉粽、採用履歷豬五花肉入餡「麒王府薑黃紅藜粽」，以及東港櫻花蝦、大甲芋頭為主角的櫻花蝦芋頭粽，美味又養生，6月21日前購買端午節指定商品，單筆消費滿588元贈50元折價券，滿788元加贈十八匠作酸菜鴨或四神龍骨湯。

端午節

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