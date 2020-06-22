登玉山遇日環食 他幸運拍下「全台最高日蝕奇景」

聯合報 / 記者胡瑞玲賴香珊／新北即時報導
台灣高山醫學權威、「瘋高山」作者王士豪昨登玉山時，拍下全台最高日蝕奇景。圖／王士豪醫師授權提供
台灣高山醫學權威、「瘋高山」作者王士豪昨登玉山時，拍下全台最高日蝕奇景。圖／王士豪醫師授權提供

台灣中南部地區昨下午發生日環食天文奇景，吸引民眾搶看，台灣高山醫學權威、「瘋高山」作者王士豪醫師正好攀登「台灣第一高峰」玉山，落腳排雲山莊，近距離目睹，並用手機拍下這難得一遇、堪稱「全台最高的日蝕奇景」，開心與網友分享。

王士豪昨與家人夥伴登上台灣第一高峰玉山，本想登頂為山下朋友直播玉山的日環食現場，未料午後山區對流旺盛，因此起霧下雨，只能撤回海拔3402公尺的排雲山莊，而他本來以為無緣目睹日蝕奇景，未料上天卻讓他們「失而復得」。

王醫師在臉書粉絲專頁「山雲白袍健康顧問有限公司＠王士豪醫師」貼文指出，他原本想爬上海拔3952公尺的玉山主峰山頂見證這歷史的一刻，但因午後雷陣雨作罷，心想可能會錯過現場了，只好回到排雲山莊看網路直播。

沒想到，昨下午5時10分雨停，太陽露臉，他表示，當下拿著日蝕眼鏡就往外衝，果真看見日蝕復圓前尚缺角的一幕，開心呼喚家人夥伴，更幸運的是，當時雲霧仍稍迷濛，遮蔽了太陽些許的亮度，因此用手機就可以清楚拍出日蝕奇景。

王醫師也提到，本來也在山莊裡躲雨的山友們，聽到他們興奮的聲音，也衝出來，而他上山前就準備足量的日蝕眼鏡，所以分享給大家使用，讓有緣相聚的山友們一同欣賞到這難得一遇的日蝕奇景，驚呼、讚嘆聲此起彼落。

王士豪指出，獨樂樂不如眾樂樂，其心情更因從本來以為會錯過，但最後卻「失而復得」，也沒缺席這難得一遇的日環食天文饗宴，而覺得感恩不已；他也因此將這堪稱「全台最高日蝕奇景」放上他的臉書粉絲專頁與網友分享。

日環食

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