觀測日環食遇豔陽 民眾直呼好運

「日出日落天天有，但錯過這次日環食下次就要等很久！」台北天文館21日萬頭攢動，場館內外擠滿的人潮只為一睹下次要再看到得隔195年的「日環食」。活動舞台上的主持人則趁機跟大家補充天文知識，主持人說：「有什麼特別形式的日食？」台下小朋友大喊：「複合日食！」

上帝的金戒指

「上帝的金戒指」日環食是百年難得一見的天文奇景，21日下午2時44分由金門的「初虧」開啟本次日環食序幕，除了嘉義全市可看見完整日環食過程，台灣各地區約可見58秒至1分不等的環食景象。日環食月球穿過太陽和地球之間，但距離地球較遠，月球本影覆蓋的範圍直徑小於太陽，就形成此奇景。

台北市天文館21日現場萬頭攢動，主持人則在活動台上進行有獎徵答活動，詢問小朋友，「除了日環食、日偏食及日全食外，還有什麼樣形式的日食？」小朋友十分雀躍且尖叫著搶答說：「叫複合日蝕！」館內則有大螢幕播放每一刻的日環食景象，民眾一一卡位、緊盯螢幕，深怕錯過每一個細節。

主持人再介紹說，2點50分開始日食的第1個接觸點稱為「初虧」、浮現第2個接觸點叫「食甚」月面最深入日面的時刻，此時日面與月面的中心點最為接近。最後月面開始移出日面的恢復原形階段則稱為「復圓」，豐富的天文知識也讓台下的大小朋友們聽得嘖嘖稱奇。

百年難得一見

本次環食帶幾乎通過金門、嘉義全境，以及雲林、南投、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖的部分地區，台灣其他地區則可看見大範圍的日偏食。台灣下一次發生日環食得等到2215年，亦即195年後才可再見的天文奇觀。至於下一次較特殊的天文現象「日全食」通過台灣，則要等到2070年。

氣象專家吳聖宇先前預測說，日環食形成當日高空有些高層卷雲下來，有可能形成天然的遮光鏡，會讓太陽有點霧濛濛，所以還是要碰點運氣。但21日的艷陽高照及好天氣，也讓出門的民眾沒白跑一趟，民眾受訪時說：「這是疫情後第一次出來人擠人的戶外觀測，遇到大太陽好天氣，真的很幸運。」

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