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此生必看！初虧到復圓 上帝戒指「日環食」掛天空超震撼

聯合新聞網 / 綜合報導
台東三仙台在下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連。記者劉學聖/攝影
台東三仙台在下午4點15分準時出現日環食天文奇景，引起現場民眾驚呼連連。記者劉學聖/攝影

今（21日）下午全台天空出現日食，中南部更能看到百年難得一見的天文奇景「日環食」，又被稱作「上帝戒指」，台北市天文館表示，若錯過就要再等195年，下一次要到2215年6月28日才能看到。

天文館提到，6月21日下午2時44分起，從金門到台東，全台各地將陸續出現日食，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的日環食，其他地區則可見食分甚大的日偏食。日環食發生的過程分為5階段，初虧、環食始、食甚、環食終、復圓。

台東縣池上鄉今天下午2點50分「初虧」，數千民眾仰頭觀看，現場讚嘆聲不斷，雲林則於下午2點48分「初虧」，此外嘉義於下午2點49分開始「初虧」，太陽右下方缺了一邊，預定4點13分42秒日環食開始，4點14分12秒「食甚」，即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點25分「復圓」。

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影
2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影
2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影
2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

16:00離食甚14分鐘。記者陳易辰/攝
16:00離食甚14分鐘。記者陳易辰/攝

台灣中南部地區下午發生日環食天文奇景，下午4點14分在雲林縣古坑鄉發生食甚，有超過98.8%的太陽表面被月球遮住，一圈宛如戒指的日環食與摩天輪車廂相映成趣，本次日環食預計在下午5點26分結束。記者陳易辰/攝影
台灣中南部地區下午發生日環食天文奇景，下午4點14分在雲林縣古坑鄉發生食甚，有超過98.8%的太陽表面被月球遮住，一圈宛如戒指的日環食與摩天輪車廂相映成趣，本次日環食預計在下午5點26分結束。記者陳易辰/攝影

日環食

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