此生必看！初虧到復圓 上帝戒指「日環食」掛天空超震撼

今（21日）下午全台天空出現日食，中南部更能看到百年難得一見的天文奇景「日環食」，又被稱作「上帝戒指」，台北市天文館表示，若錯過就要再等195年，下一次要到2215年6月28日才能看到。

天文館提到，6月21日下午2時44分起，從金門到台東，全台各地將陸續出現日食，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的日環食，其他地區則可見食分甚大的日偏食。日環食發生的過程分為5階段，初虧、環食始、食甚、環食終、復圓。

台東縣池上鄉今天下午2點50分「初虧」，數千民眾仰頭觀看，現場讚嘆聲不斷，雲林則於下午2點48分「初虧」，此外嘉義於下午2點49分開始「初虧」，太陽右下方缺了一邊，預定4點13分42秒日環食開始，4點14分12秒「食甚」，即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點25分「復圓」。

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

2012日雲林地區日環食。記者陳易辰／攝影

16:00離食甚14分鐘。記者陳易辰/攝