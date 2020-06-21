今看天上「金戒指」金、澎、嘉義最優勢

有「上帝金戒指」之稱的日環食奇觀今天下午登場，若錯過，台灣下次要見須再等一九五年。中央氣象局說，今天共有十縣市有機會看到日環食，天氣都算穩定，尤以嘉義西南部沿海一帶或離島的金門、澎湖，最有機會看到完整的日環食。

包括金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側，有機會看到日環食，其中環食帶中心線將橫過雲林縣口湖鄉、水林鄉及北港鎮；嘉義縣六腳鄉、新港鄉、太保市、番路鄉、中埔鄉及阿里山鄉；嘉義市西區及東區；高雄市那瑪夏區及桃源區；花蓮縣富里鄉；台東縣海瑞鄉及成功鎮等。

氣象局說，金門縣日環食下午四時十一分率先登場，澎湖縣下午四時十三分，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、南投縣、花蓮縣為下午四時十四分，高雄市及台東縣為下午四時十五分。環食帶中心至邊緣地區各可見約一秒到五十八秒不等的環食景象。

氣象局說，今各縣市天氣都算穩定，但因日環食發生在下午，易有午後熱對流，環境風場吹西南風，山區、近山區較不適合；另台東縣成功鎮有一些雲，會稍微遮住日環食。嘉義西南部沿海和金門、澎湖不會受午後熱對流發展雲系影響，可看到完整日環食。

嘉義縣府規畫觀賞主場在水上鄉北回歸線太陽館，日環食觀日嘉年華上午十點半就開始，縣長翁章梁下午三點半起在太陽館直播日環食，另高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原以及樹木銀行等共計四十個景點單位加入直播。結束後，空軍嘉義基地的五架Ｆ16戰機還會衝場。