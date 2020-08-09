重返國際第一戰 可學越南 專區養豬銷日

農委會拚台灣豬出口，外銷市場鎖定新加坡、澳門，先以極少量豬肉外銷嘗試，但台灣豬要重回國際市場，不能僅只是少數、少量。養豬戶相當期待先重返日本市場，雖然困難，但還是要拚一拚。

台南市養豬協會理事長曾勝誠表示，口蹄疫前，台灣豬肉外銷日本產值約六百億元，日本與台灣關係密切，更具交通運送優勢，是很大的市場，尤其台灣豬肉的肉質口感不輸歐美，是可以嘗試突破的。

曾勝誠認為，台灣可參考「越南模式」，在日本政府認可下設立專區，通過檢驗後外銷日本，成功後再複製到其他國外市場。最好結合大型冷凍廠、養豬合作社策略聯盟，再結合學校，產官學合作成立國家隊打國際盃。他指出，近年養豬場有大型化、集團化趨勢，大型養豬場更要扮演火車頭重任，帶著中小型養豬戶一起衝。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，近期台灣生鮮豬肉賣到澳門賭場，是宣傳意義大於實質意義，但站在產業立場「還是要出去」。肉品冷凍廠若有外銷通路，國外要有哪些規格、什麼樣等級的肉，從少量豬肉外銷開始建立規格，從外銷來改變國內的市場，再鎖定鄰近國家與區域，強調「凌晨屠宰、清晨到港口，傍晚送達鄰近各國」，應該很有競爭力。