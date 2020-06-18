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豬肉外銷 「清除豬瘟比口蹄疫還麻煩」

聯合報 / 本報記者／連線報導
台灣從口蹄疫名單除名，養豬業者說，台灣豬肉口感好，盼早日外銷。 記者謝進盛／攝影
台灣從口蹄疫名單除名，養豬業者說，台灣豬肉口感好，盼早日外銷。 記者謝進盛／攝影

台灣成為口蹄疫非疫區，台灣豬肉外銷露曙光，農委會主委陳吉仲昨表示，下一步拓展豬肉外銷，主攻新加坡、香港、澳門，今年保證會有績效；不過，農委會副主委黃金城直言，台灣豬肉外銷目前只取得入場券，「豬瘟比口蹄疫還要麻煩」，今年將推豬瘟清除計畫，推估要申請成為豬瘟非疫區，光程序至少要三年。

台灣從口蹄疫疫區除名後，農委會主委陳吉仲昨天宣布，未來還要拿掉典型豬瘟，讓台灣豬肉重返國際市場。 記者潘俊宏／攝影
台灣從口蹄疫疫區除名後，農委會主委陳吉仲昨天宣布，未來還要拿掉典型豬瘟，讓台灣豬肉重返國際市場。 記者潘俊宏／攝影

彰化縣養豬協會理事長游進課說，國內養豬規模早已縮減，加上環保意識抬頭，不可能大規模飼養，台灣沒有能力外銷大量冷凍肉，要朝冷藏豬肉外銷才有競爭力

「台灣養豬青年聯盟」理事長郭嘉育說，國內養豬生產技術沒問題，東京奧運是他們最期盼首要外銷目標，希望政府加速與日本談判。不過，陳吉仲指出，美、日市場要等到清除典型豬瘟後，才符合出口規定。

陳吉仲表示，台灣不會因脫離口蹄疫區就滿足，未來還要拿掉典型豬瘟，讓台灣動物防疫躍升世界第一。除提高育成率外，屠宰分切市場必須更先進。另要確保豬肉品質跟食品安全，改善畜牧業的空氣汙染、水汙染等負面環境汙染，例如改成沼氣。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，傳統豬瘟有很多感染形式，有的屬慢性感染，要清除確實很麻煩，必須嚴格監控施打疫苗，待疫苗施打普及後，進一步監控抗體才行。

台灣發生口蹄疫後，產業及外銷都脫離國際市場，被視為「失落的廿四年」，黃金城強調，台灣豬肉在國際市場有競爭力，若在既有養豬場空間下加蓋，預計增養一百萬頭豬供外銷，產值約一百億元，但預估需要三至五年時間。

游進課表示，台灣豬肉口感比歐美好，但歐美豬肉比台灣便宜得多，要外銷到歐美較不可能，若能走精緻外銷仍有助開拓市場。台灣豬肉零度低溫可保存五天，若屠宰後立即出口，鄰近新加坡、香港、澳門都會有需求。

雲林縣是養豬大縣，目前有一千二百戶養豬戶、約一四六萬頭豬，占全國百分之廿七。縣農業處表示，即便目前有外銷市場，但增養條件少，未來若大規模出口，不僅得與國際肉品規格符合，設備也要提升。縣長張麗善表示，縣府接下來會鼓勵養豬戶嚴加控管生物安全，提升外銷競爭力。

台南市長黃偉哲說，豬肉外銷市場打開，投入養豬事業者會變多，未來銷售到國外賺得比較多，但國內豬價恐上漲，對消費者不利。

口蹄疫 陳吉仲 競爭力 疫苗 肉品 美豬

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