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官稽查、民嫌惡…環保爭議 養豬場對增養卻步

聯合報 / 記者彭宣雅／台北報導
養豬場的環保爭議，常造成業者經營困擾。圖／聯合報系資料照片
養豬場的環保爭議，常造成業者經營困擾。圖／聯合報系資料照片

台灣生鮮豬肉要重返外銷市場需增量飼養。我國毛豬自給率約百分之八十六，一成多仰賴進口豬肉，近年環保意識抬頭，政府稽查畜牧場廢汙水排放、居民視畜牧場為「鄰避設施」，這些壓力讓國內畜牧業者對增養卻步。

環保署統計，過去三年畜牧場環保稽查動輒上萬件，且有逐年增長趨勢，去年稽查量一萬四千八百七十八件，裁罰金額二四八三萬餘元。

某經營品牌豬肉的養豬農民直言，豬排泄物處理池內的細菌，會隨天氣變化而變動，自己也無法保證；且氣味問題相當主觀，自己平均每三、四個月就會被地方環保局問候一次，完全沒有想過擴大飼養規模，畢竟環保問題確實很困擾。

養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，環保因素確實造成很多牧場無法繼續經營下去，以他的牧場為例，因為頻受環保陳情，規模由原本四千多頭的肉豬場改為僅剩五百頭母豬的育種場。他說，民眾只要民粹式抗爭，受害者通常是牧場，外界未考量牧場立場，被陳情者永遠處於弱勢。

郭嘉育說，國際上目前是「缺肉」，新冠肺炎疫情造成美國豬肉外銷受阻，加上亞洲的非洲豬瘟也得不到具體有效控制，所以我國豬肉要外銷，基本上有條件的，但外銷通常都是國與國的貿易角力，真的可賣到國際市場的豬肉恐怕有限。

某地方養豬協會理事長說，若豬場旁邊出現檢舉達人，對養豬戶來說「煩都煩死了」，養豬業者幾乎整天都在處理這問題；屏東得過神農獎、被視為環保典範的某大型畜牧場，花大錢設置各項環保設施，結果還是無法達到地方環保局標準，近期也被開罰，令人氣餒。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，我國生鮮豬肉若要走外銷，要維持或增加飼養頭數，但若要增養，台灣環保經營成本對畜牧業者來說已沒法承受，就像這陣子花蓮卜蜂事件，不僅只是養雞場問題，其實值得整體畜牧業省思。

王忠恕並不認為台灣沒有空間量能增養，但畜牧場需更新設備、企業化經營；可以從既有畜牧場、想要轉手的、廢棄的去改建，業者也可把相關設施做得更好，更符合鄰近居民期待。

牧場 非洲豬瘟 新冠肺炎 農委會 環保署

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