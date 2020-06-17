失落的24年…豬肉重回國際市場 還有硬仗要打

台灣被世界動物衛生組織ＯＩＥ認可成為口蹄疫非疫區，但想要重返豬肉外銷榮耀，農委會副主委黃金城直言「僅取得入場券門票」；台灣除口蹄疫外，還是豬瘟疫區，豬瘟未除加上我國豬肉生產成本高於其他歐美國家，台灣豬肉想重回國際市場，還有很多硬仗要打。

外界常提日本曾是我國最大豬肉外銷市場，農委會也宣傳台灣豬肉可望進軍東京奧運，但業界盛傳，日本商人曾探訪台灣豬肉，發現我國現階段屠宰場條件並不符合日本需求；香港、新加坡比較有可能成為我出口對象，但仍是非常少量。

業界說，台灣從一九九七年發生口蹄疫後，養豬生產樣態維持二十多年前傳統生產，不僅養豬方式、環境，屠宰、分切、拍賣制度沒有與時俱進，也未跟上國際企業化、自動化的腳步，被視為「失落的二十四年」，這將成為國際貿易阻礙。

自創豬肉品牌「究好豬」、祥圃實業董事長吳昆民表示，豬肉出口買家會到出口國看牧場的飼養環境，看屠宰場衛生安全標準，過去二十四年來我國豬肉僅供應內需市場，整個產業鏈進步有限，各項法規、設施也沒有跟國際標準接軌，預估在疫病去除後，至少還要三年才能和國際接軌。

農委會畜牧處副處長王忠恕認為，國內毛豬生產成本高於國際養豬大國，短期內應以內銷市場為主，外銷可先從加工著手。他直言，豬肉外銷「人人想出去、個個沒把握」，在成本無法降低情況下，外銷這條路還有很多障礙。

王忠恕舉例，撇開勞工、設備折舊攤提等成本不談，國產豬肉生產成本每公斤平均批發價約六十一至六十三元，加拿大、美國、西班牙、丹麥等豬肉出口大國每公斤平均批發價約五十元，而且美加豬肉工廠化、企業化規模，國產豬肉如何競爭？

王忠恕表示，對豬農來說「內銷高價」，豬肉賣國內就好了，何須出口犧牲利潤，就算冷凍廠商也不會使用台灣豬肉出口，因成本太高。他認為必須思考我國畜牧場的經營成本是否有辦法跟國際市場、國外豬肉成本競爭，產業未來應如何精進轉型來降低成本。

台大獸醫專業學院兼任助理教授、農委會畜衛所動物用藥品檢定前分所長李淑慧表示，豬肉要出口這件事情仍有很多不確定性。豬肉有沒有競爭力？行銷通路在哪裡？為何國際市場要買台灣豬肉？都是需要思考的。

她說，我國成為口蹄疫非疫區國家，想重回日本市場障礙很多，傳統豬瘟拔針是下一步台灣需要努力之處。

李淑慧表示，台灣已經沒有傳統豬瘟案例，要清除其實不難，但要讓養豬戶不再施打傳統豬瘟疫苗，會有很大阻力，因為農民不願承擔風險。