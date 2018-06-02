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北市又跳電...恐是系統問題

2018-06-02 01:12經濟日報 記者林彥呈高詩琴／台北報導

供電吃緊的情勢下又跳電了，且這次輪到台北市最精華的商業地段。 報系資料照
供電吃緊的情勢下又跳電了，且這次輪到台北市最精華的商業地段。 報系資料照
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供電吃緊的情勢下又跳電了，且這次輪到台北市最精華的商業地段！昨（1）日下午2時多，台北市信義區發生二起跳電事件，據台電公司說明，跳電原因是因該區域線路開關故障導致饋線跳脫，影響戶數達2,800戶，但台電仍強調，此次意外與缺電無關。

今年5月以後，雙北都會區至今發生十起大規模的跳電、停電事件，台電董事長楊偉甫昨(1)日表示，目前還在調查真正原因，但「我擔心這是系統性問題」。台電周一向經濟部提出饋線改善計畫，原擬花費457億元，不過被經濟部要求重送。

經濟日報提供
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楊偉甫說，事故原因很多，首先，現在台北市的地下電纜都已經有30年了，所以要做體檢，例如可能是接頭老化問題。第二，「我個人有點懷疑」，今年氣候這麼熱，可能也加速饋線老化。另外，目前都還是用以前的標準，可能現在標準有點不適用了。

台電表示，若以雙北地區來看，目前初步擬定饋線改善分為三個順序，第一優先順序是先把事故地區的饋線及設備檢修汰換。第二順序則是盤點超過使用年限超過30年的線路或設備，也會優先汰換。第三順序則是針對變電所的連結線路設備，因電流量最大，也會先汰換。

台電並說蒙，昨日下午2時30分時接獲通知，北市忠孝東路五段區域跳電，約34分鐘即全數恢復供電，影響規模為666戶；2時40分，同樣在信義區忠孝東路五段、虎林街與永吉路一帶發生短暫跳電，影響規模為2,134戶，經過緊急搶修，2分鐘後即恢復供電。這二起意外，都是同一肇因。

據傳位在信義區內的101大樓、新光三越也受到波及。台電對此表示，根據清查結果，跳電影響範圍並未包括101大樓等，研判可能是因為區域電壓驟降，大樓內部自有供電設備跳脫。

今年5月以來，「饋線跳脫」事件頻傳，半個月內就發生七起大規模停電，外界質疑，饋線跳脫是因供電吃緊、降壓降頻所致。台電澄清，相關措施都在安全範圍內，不會直接影響到饋線，由於近期氣溫炎熱，用電量與電流遽增，饋線恐因此劣化。

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