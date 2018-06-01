影／首座漁電共生養殖場啟用 賴清德：2025非核家園不跳票

2018-06-01 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



位在台南市學甲區天王能源漁電共生室內養殖場，是首座全國最大漁電共生室內養殖場，今天正式啟用。行政院賴院長清德、台南市代理市長李孟諺應邀剪綵，期許此一漁電共生模式普及推廣，共創農業與綠能雙贏。天王能源董事長王惠瑩也詢問賴清德，2525非核家園的政策會不會跳票，賴清德表示不會。

行政院長賴清德表示，能源是帶動國家經濟發展之基本驅動力，因此國家能源政策的發展與走向，將是影響民生、產業乃至於國家安全的關鍵因素。政府為了在2025年達到非核家園的目標，行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能等三大能源方向。多元創能的最大目標，最重要的就是太陽能要達到20GW，取代目前的核電佔比20%。將再生能源連結農、漁、畜產業，秉持農地農用的精神，農漁為本，綠能加值，建立「農電共生」的新經營模式，推廣農業與綠能結合，增加農民在農業與綠電上整體長期收益，農電可互利共享共構共存，創造雙贏之效益。

代理市長李孟諺表示，本案場為全國最大漁電共生室內養殖場面積2.3公頃，採用循環水及高密度養殖方式，不僅可避免外在環境因素影響及天災造成養殖損失，更可達到水及土地的最有效的使用，預估年產量100公噸、年產值可達5000萬元。本場同時也是本市農業設施結合綠能單一最大發電規模，其發電設備總裝置容量達2.86MW，估計每年發電量至少為367萬度，可減少1940公噸碳排放，相當於6座臺南公園減碳量，讓太陽光電發電效益成為養殖經營附加價值的一環。