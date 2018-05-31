5月頻缺電 沈榮津：7月備載無虞

2018-05-31 18:54 台灣醒報 記者楊凡恩╱台北報導



圖說：國民黨籍立委王惠美說，常跳電就是應變遲緩，報告指出台灣低備載的狀況還要持續到2025年。（photo by網路截圖 台灣醒報〉 分享 facebook

才5月天就跳電，7月怎麼辦呢？經濟部長沈榮津31日在立法院經濟委員會中表示，已請台電同仁強化保養維護的工作，並積極汰舊換新，預計七月的備轉可達5-6%，應不致有缺電問題。關於饋線不足，蟑螂佔線的問題，台電董事長楊偉甫則強調，裝設太陽光電設備前要先確認饋線的狀況，台電2周內會回復。

5月15天雙北跳電7次，30日下午苗栗通霄電廠又跳電，苗栗通霄、苑裡、三義共7萬戶停電1.5小時。經濟部長沈榮津31日被立委質詢有關缺電危機，他說明，雙北7個跳電事件中，電纜絕緣問題有3件、施工不良3件、電子零件不良1件，台電正在檢查通霄電廠有否人為疏失，將強化保養維護工作，計畫7月的備轉可達5-6%，應不致有缺電問題。

國民黨籍立委陳超明質疑供電吃緊跟電力不足有何不同，他表示，政府說不缺電，卻時常跳電，實際上就是超載使用太過頻繁。同黨籍立委王惠美則指出，管線設備汰舊換新效率不佳，常跳電就是應變遲緩，更有報告指出，台灣低備載的狀況還要持續到2025年。

針對政府廣邀企業民間建置太陽能光電，民進黨立委邱議瑩質詢時表示，民間企業在裝設前都有先詢問是否有饋線可以使用，但裝好去申請卻要等上3年。很多饋線都被饋線蟑螂先申請卡位了，然後索取高價的使用費。嘉義監理所裝設好了，台電回復要等到明年6月變電所擴建完成才有饋線，還有民間企業2年前就裝好了，到現在還等不到饋線可以使用。

台電董事長楊偉甫回覆說，已經規畫5年600多億元汰換老舊電纜、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線等5大措施，強化電力供應系統，目前也正在強化噪音及地點等大數據分析，6月會再補強說明。在太陽能光電部分，一開始就有考慮到饋線被特定廠商佔用的問題, 所以規定要在一年內完成施工，施工者要先跟台電完成協調的工作，目前規定2周內要回復饋線申請案。

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