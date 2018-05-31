徐國勇：今年供電雖然吃緊 但不會限電

2018-05-31 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

行政院發言人徐國勇表示，待所有歲修機組都歸據發電後，今年平均備用容量率會有11%，高於去年的7.2%，所以今年不大可能會限電。

徐國勇也說，5月會出現供電吃緊，是因為梅雨遲到；近幾天鋒面報到後，高溫現象應有所緩解，用電吃緊也會減緩。

至於大戶節電方案，昨日已是公告最後一日，就等台電公布。徐國勇表示，有關大戶節電方案，只是要求節電，但供電100%不縮水。

其次，台電會根據氣象預報，提早一天向用電大戶預告要配合節電5%，這是可以預測狀態。

另外，實施對象是契約容量1,000kW以上的用電大戶，全台約3500家；並非所有用電戶。

行政院要求企業配合節電的初衷，是希望企業能提高能源效率，期待廠商汰換舊的、能源效率較低的設備。

據悉，當限電警戒「紅燈」亮時，契約容量1,000kW（瓩）以上的用電大戶將配合節電5%。配合達成節電者，達成節電部份的基本電費回饋二成；未達標者，超出用電部份，則依基本電費加收四成。