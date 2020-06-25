對南韓軍事行動 金正恩踩煞車

金與正扮黑臉 點火緊張情勢

北韓朝中社廿四日報導，北韓領導人金正恩在勞動黨中央軍事委員會議期間，決定擱置對南韓採取軍事行動的計畫。韓聯社指出，金正恩胞妹金與正本月四日起便親自出面加大對南韓譴責力度，而金正恩擱置對南韓的軍事行動計畫，緩和朝鮮半島緊張局勢。兩人一個扮黑臉，一個扮白臉，「角色」分配引人矚目。

北韓勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議廿三日以視訊方式舉行，由金正恩主持。朝中社說，會議上中央軍委評估當前形勢，決定暫緩執行人民軍總參謀部提交的針對南韓軍事行動計畫。

北韓過去幾天在邊境地區架設數十具大型擴音器，似乎將重啟對南韓心戰喊話。南韓統一部副部長徐虎廿四日說，這些擴音器現已全部拆除。

北韓靠近兩韓邊界附近原本設有擴音器要對南韓心戰廣播，24日已拆除。（法新社）

金正恩扮白臉 保留外交彈性

紐約時報分析，金正恩此舉讓情勢降溫，藉由壓制鷹派勢力，預留外交談判空間。另有分析認為，金正恩可能認為執行對南韓軍事行動得不償失，會引起南韓、美國強烈不滿，給兩國實施大規模聯合軍演的口實。

朝中社之前報導，北韓人民軍原本擬定的「對敵軍事行動計畫」，包括在金剛山旅遊區和開城工業園區部署團級部隊和必要火力、在非軍事區民警哨所重新駐軍、重啟邊界地區各種常規軍事訓練，以及向南韓散發心戰傳單等。

北韓本月由金與正出面，發動一連串針對南韓的敵意言行，一開始是抗議南韓縱容脫北者向北韓空飄傳單，接著宣布切斷兩韓間一切通訊聯絡，把對南韓工作全面轉換為「對敵工作」。金與正十四日警告對南韓下一步行動將由軍方主導，接著批評南韓總統文在寅呼籲兩韓和平的談話「噁心」，十六日北韓炸毀位於北韓的兩韓聯絡辦公室。

不少分析家早已認為，北韓蓄意由金與正扮黑臉，金正恩則和這些挑釁言行保持距離，保留外交彈性。

美國總統川普與金正恩去年在越南的川金二會破局後，核子協商迄今毫無進展，而南韓一直不願違抗美國的制裁措施，和北韓重啟經濟合作。

美聯社報導，平壤近期的各項舉措，可能都與此有關，北韓過去就曾因無法自美國取得好處，而加強施壓南韓。紐約時報說，文在寅主張兩韓和解，促成川金峰會，但美國卻遲遲沒有解除北韓遭受的制裁，北韓因此加強抨擊南韓和美國。不過值得注意的是，金正恩並未親自出面點名批評川普和文在寅。