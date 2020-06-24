金與正炸樓後 金正恩「扮白臉」暫緩對韓軍事行動

北韓最高領導人金正恩的妹妹、勞動黨第一副部長金與正，日前炸毀位於北韓境內的韓朝聯絡辦公室；金正恩今天終於發聲，表示將暫緩對南韓的軍事行動。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩23日主持勞動黨中央軍事委員會，決定暫緩對南韓採取軍事行動的計畫。

北韓日前因不滿脫北者團體散布反領導人金正恩的傳單，動手炸毀開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並揚言採取軍事行動。

KCNA報導指出，金正恩23日主持勞動黨第7屆中央軍事委員會第5次會議預備會議，會中討論近期國家情勢，會後決定暫停對南韓進行軍事行動的計畫。此外，會議還審議其他主要軍事政策的議案，並研討針對反映增強戰爭威懾力等對策的多份文件。

韓聯社分析，這是金正恩執政以來首次召開黨中央軍委預備會議。金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正近日多次嗆聲南韓，而此次金正恩卻出面暫緩對南韓的軍事行動計畫，可見兩人正一人扮演黑臉一人扮白臉，各司其職。

此外，兩韓2018年簽署《板門店宣言》以停止所有敵對行為後，原本已拆除有關設備，但南韓近日發現北韓在邊境地區重新安裝用於心戰喊話的擴音器；不過韓聯社報導，金正恩決定暫緩對南韓採取軍事行動的計畫後，傳北韓正在拆除與南韓邊境地區的擴音器。

兩韓自1953年分治後，開始在邊境地帶放置互打心理戰的擴音器，隨著兩韓關係緩和和緊張，也經歷數次拆除和重新部署。

脫北者空飄傳單 韓統一部將嚴處

本報系聯合報報導，從脫北者團體「自由北韓運動聯合」代表朴相學提供的購物清單、近兩天的風向等因素來推測，反朝傳單並沒有空漂至朝方境內。

朴相學稱，該團體6名會員22日晚11時至12時在京畿道坡州市向北方放飛大型氣球，載有50萬張反朝傳單、500本手冊、2000張1美元紙幣和1000張SD卡。

但是統一部認為，上述內容可信度較低。據政府介紹，該團體放飛的氣球在京畿道坡州市東南方向70公里的江原道洪川郡被發現，但未發現手冊、美元紙幣和SD卡。而且據調查，該團體購買到的氦氣僅夠放飛一個大型氣球。

統一部表示，朴相學方面持續試圖散佈反朝傳單和物品，炮製虛假新聞的行為加劇韓朝緊張，對當地居民生命和安全構成威脅，政府將予以嚴肅處理。

統一部當天早些時候對該團體試圖散佈反朝傳單深表遺憾，重申將對有關行為予以嚴肅處理。