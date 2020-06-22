北韓派帶刀部隊到邊界「除草修路」 南韓：非動武前兆

南韓政府一名消息人士透露，北韓持續派軍隊到邊界哨站清理雜草和修路。不過他表示，南韓當局不認為北韓這些舉動是準備對南韓採取軍事行動。

韓聯社報導，北韓軍隊五人一組，手裡拿著鏟子和鐮刀，前往南北韓非軍事區的監視亭。這名消息人士說：「衛兵哨站和監視亭是明顯的軍用設施。北韓有這樣的軍事行動很自然，我們持續密切觀察。」

南韓軍方認為，北韓若出動一個排的軍隊，就視為不尋常的舉動，需要特別注意。

北韓因不滿脫北者團體空飄傳單到北韓，揚言要在邊界的開城工業園區和金剛山觀光區重新部署兵力，並恢復根據2018年兩韓協議拆除的邊界衛兵哨站。不過這名消息人士說，目前沒有看到北韓恢復衛兵哨站的活動。

北韓基地 疑測試新潛艇

此外，北韓最近除了拿下部屬在延坪島的岸防砲砲衣，美國智庫「北緯38度線」還公布最新衛星偵測照片，北韓新浦造船廠出現16公尺長的物體，研判是北韓拿來測試新型潛射飛彈的小型潛水艇。

據韓媒報導，「北緯38度線」認為北韓在新浦造船廠開發新型潛艇和潛射彈道飛彈，還有發展潛射彈道飛彈的水下發射設施；而若該不明物體是小型潛水艇或集裝箱船，代表水下發射試驗可能已經結束。

專家分析，北韓的新型潛射彈道飛彈和新型潛艇，可能很快會公開亮相。

新浦造船廠被認為是北韓的潛艇製造基地，就在開城的兩韓聯絡辦公室被炸毀當天，金正恩的專機被發現飛往新浦，當時就被認為北韓的潛射飛彈研發有突破。

南韓統一部 加強網路防攻擊

韓聯社報導，南韓統一部正在全面調整內部網路系統，以防範來自北韓等國內外的網路攻擊，因近來網路上針對涉及北韓事務工作人員的攻擊增多，且手法花樣翻新。

本月初，南韓統一部在政府電子採購平台進行的智慧型威脅資訊分析系統項目上招標，該項目旨在加固應對進階持續性威脅（APT）的反駭客系統。

該部打算在半年期項目內投入3.2億韓元（約26萬美元）建立APT數據庫，打造24小時實時探測分析網路攻擊的能力。