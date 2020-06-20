兄弟情深？傳南韓將呼籲美國 放寬制裁北韓

北韓近期對南韓動作頻頻，從放話到轟炸，衝突愈演愈烈。消息人士透露，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳18日出訪美國，將會晤美國副國務卿畢根（Stephen Biegun），預料他會呼籲華府放寬對北韓的制裁。

讀賣新聞報導，李度勳的談話內容，包括告訴美國官員朝鮮半島的緊張情勢持續升溫，和敦促華府手下留情、放寬對北韓的限制。另名南韓官員表示，若會談破局，南韓將考慮單方面對北韓提供支持，包括重新開放金剛山聯合度假勝地、開城工業園區，以及提供食物與醫療服務。

美韓國防部長 將視訊開會

此外，據南韓國防消息人士透露，南韓國防部長官鄭景斗和美國國防部長艾思博將舉行視訊會議，雙方正協調會議時間，最晚將在30日左右舉行。雙方料將針對8月進行的美韓聯合軍演方式、韓美防衛費分攤問題進行討論。

南韓統一部長 扛責請辭

另據韓聯社報導，南韓總統文在寅已接受統一部長金煉鐵辭職。金煉鐵17日提出辭呈，為兩韓關係惡化承擔全部責任。文在寅隔天晚上召見金煉鐵共進晚餐，聽他陳述自身立場。

預期繼任人選很快就會出爐，以免部長一職持續懸缺。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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