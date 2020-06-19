兩韓關係惡化 文在寅支持率下跌「3月以來最低」

受北韓炸毀聯絡辦公室、兩韓關係趨緊影響，民意調查機構Realmeter近日發布調查，南韓總統文在寅支持率下跌4.6個百分點，以53.6%創下3月底以來最低紀錄。

韓聯社報導，Realmeter本月15日至17日對南韓1507名有投票權的民眾進行問卷調查，共有53.6%受訪民眾肯定文在寅的施政表現，較上周下跌4.6個百分點；持否定看法的民眾占比則上升4.1個百分點達41.1%。表示不清楚或未答覆者占5.3%，增加0.6個百分點。

Realmeter分析，北韓日前炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室等行動，顯示兩韓關係陷入僵局，對施政表現的看法造成負面影響。

執政黨民主黨支持度也跌至41.4%，較上周減少0.9個百分點；最大在野黨未來統合黨支持度27.5%；3月才由前民主黨員設立的開放民主黨4.9%；正義黨4.7%；國民之黨3.9%。

此外，Realmeter也就「若國會批准板門店宣言是否有助改善兩韓關係」，於17日向500名18歲以上民眾進行調查，過半數受訪者認為沒有幫助（51.6%），覺得有幫助的受訪者占39.2%；9.2%受訪者表示不清楚。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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