快訊

明天就結訓 206旅關西營區驚傳役男暴斃床上

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

兩韓關係惡化 文在寅支持率下跌「3月以來最低」

世界日報 / 編譯中心╱綜合18日電

北韓炸毀聯絡辦公室、兩韓關係趨緊影響，民意調查機構Realmeter近日發布調查，南韓總統文在寅支持率下跌4.6個百分點，以53.6%創下3月底以來最低紀錄。

韓聯社報導，Realmeter本月15日至17日對南韓1507名有投票權的民眾進行問卷調查，共有53.6%受訪民眾肯定文在寅的施政表現，較上周下跌4.6個百分點；持否定看法的民眾占比則上升4.1個百分點達41.1%。表示不清楚或未答覆者占5.3%，增加0.6個百分點。

Realmeter分析，北韓日前炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室等行動，顯示兩韓關係陷入僵局，對施政表現的看法造成負面影響。

執政黨民主黨支持度也跌至41.4%，較上周減少0.9個百分點；最大在野黨未來統合黨支持度27.5%；3月才由前民主黨員設立的開放民主黨4.9%；正義黨4.7%；國民之黨3.9%。

此外，Realmeter也就「若國會批准板門店宣言是否有助改善兩韓關係」，於17日向500名18歲以上民眾進行調查，過半數受訪者認為沒有幫助（51.6%），覺得有幫助的受訪者占39.2%；9.2%受訪者表示不清楚。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

點我看更多《一「洲」焦點》

點我看更多《魏碧洲專欄》

民主黨 文在寅 北韓

延伸閱讀

為兩韓關係惡化扛責 南韓統一部長請辭獲准

南韓統一部長辭職 文在寅批准

金與正「接班人症候群」上身 下一步恐砲兵進逼、海上軍演

兩韓關係惡化 文在寅是否撤換安保官員受矚目

相關新聞

兩韓關係惡化 文在寅支持率下跌「3月以來最低」

受北韓炸毀聯絡辦公室、兩韓關係趨緊影響，民意調查機構Realmeter近日發布調查，南韓總統文在寅支持率下跌4.6個百分點，以53.6%創下3月底以來最低紀錄。

緊張！北韓前線哨所增兵 南韓24小時嚴盯

南北韓局勢日趨緊張，北韓關閉炸毀位於開城的兩韓聯絡辦事處後，放話要在非軍事區部署兵力，並在前線地區恢復軍演。據悉，北韓日前疑似派了多名軍人往兩韓非軍事區內部分原本空置的哨站，也有報導指，在兩韓聯絡辦公室被炸毀後，大約100名北韓士兵進駐開城綜合大樓，南韓軍方正24小時，緊盯北韓動向。

兄弟情深？傳南韓將呼籲美國 放寬對北韓的制裁

消息人士透露，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳18日出訪美國，將會晤美國副國務卿畢根（Stephen Biegun...

北韓「有異」 美延長制裁

美國總統川普十七日宣布，美國對北韓的現有制裁將延長一年，理由為北韓持續構成「異常且非比尋常」的威脅。

青瓦台否認北韓事先通知炸聯辦 國防部加強戒備

南韓總統府青瓦台今天否認北韓在炸毀聯絡辦公室前曾事先通知南韓；國防部長鄭景斗表示，會維持高度戒備，密切關注北韓軍方動態，...

兩韓關係惡化 文在寅是否撤換安保官員受矚目

兩韓緊繃局勢升溫，南韓執政黨共同民主黨內部出現應撤換外交安保相關官員的意見，總統府青瓦台相關人士對此保守表示，必須交由具...

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

「黑人牙膏」涉種族歧視！ 高露潔：重新評估品牌名稱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。