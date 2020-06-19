緊張！北韓前線哨所增兵 南韓24小時嚴盯
南北韓局勢日趨緊張，北韓關閉炸毀位於開城的兩韓聯絡辦事處後，放話要在非軍事區部署兵力，並在前線地區恢復軍演。據悉，北韓日前疑似派了多名軍人往兩韓非軍事區內部分原本空置的哨站，也有報導指，在兩韓聯絡辦公室被炸毀後，大約100名北韓士兵進駐開城綜合大樓，南韓軍方正24小時，緊盯北韓動向。
綜合媒體報導，北韓最前線的監視哨所正在增兵，特別是以往放空的哨所也投入兵力，持續擴大前線壓力；據傳還有50到100人規模的軍隊進駐開城。據報導，南韓海軍陸戰隊為了嚴防北韓軍事挑釁，已經進入24小時警戒，並動員K9自走砲等武器，在西北島附近進行夜間訓練。
朝炸聯絡辦公室 韓否認獲知會
此外，對於部分媒體報導，北韓在炸毀位於兩韓聯絡辦公室前曾事先通知青瓦台，青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢今天在記者會否認此說法。
青瓦台高層人士表示，青瓦台以外的部會若接獲通知，一定會告知青瓦台，目前所知其他部會也都沒有收到北韓通知。而對於媒體報導南韓總統文在寅17日在與外交安保元老的午餐會中，表示對北韓「非常失望」，該高層表示，與會者都表示沒有聽到這種說法。
針對北韓宣布將在金剛山觀光區及開城工業園區駐軍，重新部署軍事區（DMZ）哨所等行為，南韓國防部長鄭景斗表示，軍方會維持穩固的戰備狀態，預防軍事危機。
南韓聯合參謀本部也表示，目前尚未發現北韓採取軍事行動的跡象。此外，一架疑似為金正恩專機的高麗航空AN-148客機17日上午從平壤附近飛往咸興市，聯合參謀本部表示正密切關注狀況，但並未透露金正恩本人是否在機上。
美連日派偵察機 監視北韓
另據韓聯社報導，專門追蹤飛機動向的推特帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布地圖顯示，美國空軍電子偵察機RC-135W在南韓首爾和京畿道等首都圈城市上空盤旋，加強對北韓監視。
RC-135W是美國空軍電子偵察機隊主力，可收集地面遙測設備在飛彈發射前發出的電磁波，並分析彈頭軌跡。美國海軍電子偵察機EP-3E和駐韓美軍RC-12X偵察機17日也在南韓首都圈上空飛行，執行對北韓監視任務。
不久前北韓再放話，要讓首爾陷入火海，這段台詞1994年第一次北韓核武危機時，也曾說過。時任北韓代表朴英洙：「這裡離首爾並不遠，一旦發生戰爭，勢必會陷入火海。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言