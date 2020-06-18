北韓還要炸？金剛山恐成下一目標

根據北韓中央通信社報導，平壤已經拒絕南韓派遣特使的提議，並誓言派出軍隊重回已非軍事化的邊界設施。外媒預測金正恩胞妹金與正不會就此收手，下一個目標很有可能是南北兩韓共同開發、被視為經濟合作象徵的「金剛山觀光區」。

北韓中央通信社報導，南韓總統文在寅15日提議派出國安顧問鄭義溶和國家情報院院長徐薰擔任特使訪問北韓。金與正「斷然拒絕這個不明智且險惡的提議」，指「當前的兩韓危機是因為南韓當局的無能和不負責所造成，沒有解決之道，唯有付出相當的代價才得以終止。」

北韓人民軍總參謀部發言人表示，將動員軍隊前往邊界附近的金剛山和開城工業區；過去在非軍事區的警哨將恢復，同時脫北者經常空飄文宣的西海邊界附近火砲部隊也將增強，戰備等級提高至「最高戰鬥任務」。

南韓國防部則強硬回應北韓行動，稱若北韓一意孤行做出挑釁行為，將會「強力應對」，北韓將為此付出代價。

南韓聯合參謀本部作戰部長全東鎮表示，北韓此舉讓雙方過去20多年來為發展兩韓關係及維持朝鮮半島和平所傾注的心血與成果化為烏有，並表示「我軍目前正24小時密切監視安保狀況及北韓軍方動態」。

北韓在炸毀兩韓聯絡辦公室後，又放話表示，接下來北韓軍隊將會恢復在邊境的各種軍事活動，並直接部屬朝鮮人民軍，包含金剛山、開城工業區等地。彭博社分析指出，金剛山觀光區很有可能是北韓下一個攻擊目標，因為金正恩對於金剛山的設施很不滿，還曾批評「很醜」。

金剛山觀光園區位於北韓境內東南部，成立於2002年，由南韓現代集團和北韓共同開發建設，不過2008年因有南韓遊客疑似誤入相距不遠的北韓軍事區，遭到北韓人民軍射殺，此後南韓便下令全面暫停國民至此旅遊。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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