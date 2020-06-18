金與正再轟「厚顏無恥」文在寅：非常失望

北韓16日炸毀南北韓聯絡辦公大樓，朝鮮半島情勢再度緊張。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正17日痛批，南韓總統文在寅在兩韓共同宣言20周年紀念活動的談話是「厚顏無恥的狡辯」，北韓官媒朝中社還違反外交慣例，披露南韓日前提議派特使到平壤，遭北韓斷然拒絕。

北韓這一連串舉動，顯示已不願再和文在寅政府接觸。兩韓過去兩年來和解宣告結束，未來恐重回互相叫陣的緊張局面。

南韓統一部長金煉鐵17日表示要為兩韓關係惡化負責，已向青瓦台請辭。青瓦台發言人尹道漢回批金與正的談話非常無禮且缺乏常識，南韓不會坐視不理。南韓國防部警告，若北韓採取實際軍事行動，將為此付出代價。

韓聯社報導，金與正17日以「這些厚顏無恥的花言巧語真令人惡心」為題發表談話，提及文在寅15日在青瓦台會議及「六一五南北共同宣言」20周年活動中的發言，痛批「充滿自圓其說、迴避責任及根深柢固的事大主義」，事大主義源於朝鮮半島古王朝的外交政策，當時朝鮮半島長期視中國為宗主國，金與正以此批評南韓的親美政策。

金與正重申，兩韓之間的糾紛源於脫北者散布反北韓傳單的行為，以及南韓政府的默許，指責文在寅演說並未對此「謝罪、反省，並保證會預防這種事再次發生」，而是「混雜辯解及計謀的花言巧語」。她說，在信任感已經爛到底，嫌惡感也到了極點的狀況下，「這樣還以為用幾句油腔滑調的話語就能發展兩韓關係嗎？」

金與正並細數對文在寅政府的不滿，稱兩韓協議一步都沒能履行，是因為南韓自己投入親美的圈套，屈服於美國。

平壤當局17日表示，將在兩韓邊界的開城工業區和金剛山旅遊地區重新部署兵力，重新設置依兩韓軍事協議撤除的非軍事區哨所。北韓人民軍總參謀部也表示，將重啟兩韓交界的各項軍事演習，並恢復對南韓空飄宣傳。

新武器將亮相？金正恩搭機離平壤

（編譯中心╱綜合17日電）對於北韓連日來的挑釁行為，青瓦台17日重砲抨擊金與正的言行非常無禮粗魯、違背，還說南韓不會再容忍北韓挑釁；而南韓總統文在寅17日中午於青瓦台常春齋宴請政要人員時提到，對於金與正的舉動「非常失望」。

文在寅失落地表示，「就任以來，我付出不少努力來改善南北韓關係，有時試著說服美國、有時試著說服金正恩委員長。但如今卻迎來北韓炸毀韓聯辦的局面，我對日後不明朗的未來，感到憂心忡忡。」

不過，就在南北韓隔空開嗆的同時，金正恩卻被發現搭乘專機離開平壤，媒體猜測，金正恩是為了北韓公布新型潛射彈道飛彈做準備。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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