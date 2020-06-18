金正恩現況成謎？金與正怒炸兩韓聯辦 在韓台人曝邊境現況

北韓領導人金正恩的胞妹金與正，上周末才警告兩韓辦公室很快會「灰飛煙滅」，16日下午就炸毀辦公室，引起外界許多揣測，部落客「台灣妞韓國媳」也分享對這件事的看法，並且分析背後的關鍵原因。

部落客「台灣妞韓國媳」在臉書說道，兩韓辦公室被炸毀，這樣大動作的動機，就是講金與正成為世界最派(壞)的妹妹，就像是高中女生你不可以跟他姐妹淘講她壞話，她會叫你到屋頂談談，但金與正比較派(壞)，直接把屋頂炸掉。

她也表示，大部份講法是說金正恩可能不行了，妹妹新官上任三把火，對內對外在樹立她的威嚴，對內嚇嚇國民，而且是說到做到，對外警告她已經掌權到可以做這種事，那棟大樓花了南韓稅金80億韓元，前後作業共340億韓元，其實韓國也蠻不爽說炸就炸，都是國民血汗錢。

因為很多人問到大樓被炸毀後韓國人有沒有很緊張，台灣妞韓國媳則認為還好，韓國記者用zoom in鏡頭去拍北韓，田裡面還是很多人種田，白鷺鷥看起來也蠻開心的，除了房子看起來好像沒有冷氣有點熱外，北韓交界看起來很平和。

網友看完也說「妹妹真的派」、「感覺未來妹夫八字必須要很重才行」、「我也覺得妹妹在下馬威」、「我也感覺正恩應該不行了，不然妹妹怎麼可能這麼霸氣外露」、「白鷺鷥看起來也滿開心的，笑死我」、「妹妹表示：只有炸出來的威嚴，沒有等出來的輝煌」。

究竟炸毀大樓，要的是什麼？北韓稱是針對脫北者施放反北韓傳單的對應措施，但沒有人相信這是真正的理由。從時間點與情勢來考慮，北韓的動作針對多方，一方面對南韓，二方面對美國，三方面則對北京，首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）北韓專家李雷夫（Leif-Eric Easley）認為此舉是「挑釁行動」的一部份，目的是逼迫美國、韓國讓步。