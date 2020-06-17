快訊

基本工資要調漲嗎？勞動部長這麼說

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝鮮炸兩韓聯絡辦公室 想要什麼？

德國之聲 / 德國之聲

朝鮮16日炸毀開城韓朝聯絡辦公室後，韓國國防部表示，如果朝鮮發起軍事挑釁，韓軍將予以強力應對。17日，朝鮮人民軍總參謀部發言人稱，將在金剛山旅游地區和開城工業園區內重新部署兵力，並重啟西海地區軍事演習。

美國特洛伊大學首爾校區國際關系教授品克斯頓（Daniel Pinkston）認為，金氏政權可能打好了算盤，現在是試探韓國的決心與防御的時機。目前，首爾和華盛頓正因韓國應為美國駐軍支付多少費用的問題存在分歧。美國總統特朗普此前曾威脅撤軍。

近些年來，一些美韓聯合軍演也被取消，給出的理由是避免激怒朝鮮。但實際上，這使韓國的軍隊應對能力受到影響。此外，金正恩可能也考慮到特朗普正面臨內政難題：反種族主義抗議在多地爆發，新冠危機還在繼續。

轉移國內不滿

品克斯頓還認為，朝鮮新表現出的好戰是出於內政目的。政權想要確認國內人員的忠誠度，鞏固對領袖的支持。此外，國際制裁以及疫情下關閉與中國邊界導致食品短缺、生活標准下降，在朝鮮國內引發輕微的不滿聲，平壤此舉也旨在轉移這一不滿。

品克斯頓說道：「讓朝鮮民眾關注外部敵人和緊張關系，這是專制政權時常使用的策略，可以很有效。」

敲山震虎 給美國看

中國吉林大學國際政治教授王生表示，朝鮮國內面臨幾種壓力。「一個是由於新冠肺炎疫情，朝鮮本身健康衛生領域裡面也潛伏著一定的危機。還有發展經濟方面，比如外匯和外貿幾乎都是一個斷絕的狀態。再就是每年春夏之交，都面臨糧食的壓力。」

王生分析說，朝鮮最主要的目的可能是希望「敲山震虎」，做給美國看的。「意思是說，你美國、特朗普政府不能滿足於現在的現狀，不能借口新冠肺炎對我置之不理。」「新冠肺炎對我經濟影響那麼大，然後你的制裁還不解除，那我出路何在。」

不過，王生預計，在美國11月大選結果出來之前，特朗普不會出現大的舉動。

王生教授認為，朝鮮炸毀韓朝聯辦，也是象征性的，因為今年以來該建築實際處於空置狀態。他預計，朝鮮這樣做可能會帶來朝韓關系一個相對短暫時期的低潮。

在16日的例行記者會上，中國外交部發言人表示：朝韓是同一民族，也是半島事務直接當事方。作為近鄰和朋友，中方一貫支持朝韓雙方妥處分歧、和解合作，致力於半島和平穩定。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

北韓16日下午兌現勞動黨第一副部長金與正3日前發表的恫嚇談話，將南北韓聯絡辦公室炸毀後，官媒17日發布高畫質「拆樓」實況...

金與正稱動機不純的拙劣鬧劇 拒絕南韓派特使提議

韓國國際廣播電台報導，據北韓媒體報導，南韓15日提議北韓向其派遣特使，但勞動黨第一副部長金與正拒絕接受韓方提議。

金與正嗆文在寅噁心 平壤最紅冷麵主廚幫腔「一事無成」

北韓正全面營造對南韓的緊張局面，當然少不了其最擅長的罵戰，而且愈來愈不堪入耳。北韓16日炸毀兩韓聯絡辦公室後，其領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正17日再開罵，批評南韓總統文在寅15日發表的南北共同宣言20周年談話是「厚顏無恥的甜言蜜語」，還嗆他「真噁心」。

不再交流！北韓統戰部長：今後不再跟南韓當局舉行會談

朝中社報導，北韓勞動黨統戰部部長張錦哲17日說，北韓不再有跟南韓當局舉行會談的想法。

分析：北韓挑釁逼美韓讓步 邊緣政策充滿風險

北韓連日發表充滿敵意的評論後，昨天炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，震驚各界。分析家指出，平壤此舉是一連串計畫好的挑釁...

朝鮮炸兩韓聯絡辦公室 想要什麼？

朝鮮16日炸毀開城韓朝聯絡辦公室後，韓國國防部表示，如果朝鮮發起軍事挑釁，韓軍將予以強力應對。17日，朝鮮人民軍總參謀部發言人稱，將在金剛山旅游地區和開城工業園區內重新部署兵力，並重啟西海地區軍事演習。

北韓邊境派兵 日本官房長官菅義偉：正維持必要警戒

共同社報導，針對北韓宣佈重新在邊境部署兵力一事，日本官房長官菅義偉17日在記者會上表示，將保持高度關注，並稱「為了對所有...

川金會2年後 川普外交魅力不再

川普總統與北韓領導人金正恩兩年前的6月12日在新加坡首度會晤，今年同日，北韓外相李善權(Ri Son-gwon)卻宣布，與美國及南韓尋求和平的希望「徹底消失在悲觀噩夢中」，「有何必要繼續握著在新加坡握的手」，「維繫最高領導人與美國總統的個人關係沒有實質進展」，對美談判將轉而聚焦「因應美國長期軍事威脅的可靠軍力」。

兩韓聯絡辦公室…當年上演大和解 如今驚爆撕破臉

設立兩韓聯絡辦公室，是2018年4月南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩首次峰會達成的共識，同年9月辦公室啟用，確保雙邊有一個全天候的溝通平台，促進兩國關係及交流，並緩和緊張局勢；南韓希望兩國官員在聯絡辦公室，研究朝鮮半島新經濟構想。

為何炸聯絡辦公室？ 北韓3伏筆：制韓逼美、球丟北京

北韓16日炸毀位於北韓開城的兩韓聯絡辦公室，應驗了北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正三天前的預言：這間辦公室「將支離破碎」。

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

韓聯社報導，南韓統一部長金煉鐵17日下午在中央政府首爾辦公樓記者室表示，他將辭去統一部長一職，為韓朝關係惡化承擔全部責任...

金與正批文在寅無恥狡辯 親美違反兩韓協議

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正痛批，文在寅在615南北（兩韓）共同宣言20週年紀念活動發言是「厚顏無恥的狡...

熱門新聞

陸媒：印度1准將跑太慢被解放軍毆打 72印軍被毆重傷

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

美放寬華為禁令 5G廠吃補

金正恩、金與正扮黑白臉 北韓這一炸3伏筆「制韓逼美 球丟北京」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。