朝鮮炸兩韓聯絡辦公室 想要什麼？

朝鮮16日炸毀開城韓朝聯絡辦公室後，韓國國防部表示，如果朝鮮發起軍事挑釁，韓軍將予以強力應對。17日，朝鮮人民軍總參謀部發言人稱，將在金剛山旅游地區和開城工業園區內重新部署兵力，並重啟西海地區軍事演習。

美國特洛伊大學首爾校區國際關系教授品克斯頓（Daniel Pinkston）認為，金氏政權可能打好了算盤，現在是試探韓國的決心與防御的時機。目前，首爾和華盛頓正因韓國應為美國駐軍支付多少費用的問題存在分歧。美國總統特朗普此前曾威脅撤軍。

近些年來，一些美韓聯合軍演也被取消，給出的理由是避免激怒朝鮮。但實際上，這使韓國的軍隊應對能力受到影響。此外，金正恩可能也考慮到特朗普正面臨內政難題：反種族主義抗議在多地爆發，新冠危機還在繼續。

轉移國內不滿

品克斯頓還認為，朝鮮新表現出的好戰是出於內政目的。政權想要確認國內人員的忠誠度，鞏固對領袖的支持。此外，國際制裁以及疫情下關閉與中國邊界導致食品短缺、生活標准下降，在朝鮮國內引發輕微的不滿聲，平壤此舉也旨在轉移這一不滿。

品克斯頓說道：「讓朝鮮民眾關注外部敵人和緊張關系，這是專制政權時常使用的策略，可以很有效。」

敲山震虎 給美國看

中國吉林大學國際政治教授王生表示，朝鮮國內面臨幾種壓力。「一個是由於新冠肺炎疫情，朝鮮本身健康衛生領域裡面也潛伏著一定的危機。還有發展經濟方面，比如外匯和外貿幾乎都是一個斷絕的狀態。再就是每年春夏之交，都面臨糧食的壓力。」

王生分析說，朝鮮最主要的目的可能是希望「敲山震虎」，做給美國看的。「意思是說，你美國、特朗普政府不能滿足於現在的現狀，不能借口新冠肺炎對我置之不理。」「新冠肺炎對我經濟影響那麼大，然後你的制裁還不解除，那我出路何在。」

不過，王生預計，在美國11月大選結果出來之前，特朗普不會出現大的舉動。

王生教授認為，朝鮮炸毀韓朝聯辦，也是象征性的，因為今年以來該建築實際處於空置狀態。他預計，朝鮮這樣做可能會帶來朝韓關系一個相對短暫時期的低潮。

在16日的例行記者會上，中國外交部發言人表示：朝韓是同一民族，也是半島事務直接當事方。作為近鄰和朋友，中方一貫支持朝韓雙方妥處分歧、和解合作，致力於半島和平穩定。

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