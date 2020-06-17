為何炸聯絡辦公室？ 北韓3伏筆：制韓逼美、球丟北京

北韓16日炸毀位於北韓開城的兩韓聯絡辦公室，應驗了北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正三天前的預言：這間辦公室「將支離破碎」。

金與正是北韓領導人金正恩的妹妹，之前金與正已警告，在聯絡辦公室關閉後，還會面臨開城工業區被拆除、兩韓軍事協議廢除等後果。

北韓炸毀聯絡辦公室，警告南韓與國際不要懷疑北韓接下來行動的決心；朝鮮人民軍16日發布備戰公報，宣布要向南進駐兩韓協議解除武裝的軍事緩衝區，並在邊境空投反韓傳單，進行「前線要塞化」。

北韓宣稱這是針對脫北者施放反北韓傳單的對應措施，但施放傳單行之有年，沒有人相信這是北韓真正的理由。從時間點與情勢來考慮，北韓的動作針對多方，一方面對南韓，二方面對美國，三方面則對北京。

20年前的6月15日，南韓總統金大中訪問平壤，與當時北韓領導人金正日簽署「韓朝共同宣言」，此後的總統盧武鉉與文在寅，都是遵照這條路線。文在寅任期過半之際，兩韓關係是他可留下的成績，他不能讓此毀於一旦，而北韓就是看準這點。

文在寅在宣言20周年紀念日當天表示，「現在韓朝必須一起尋找出口，不能再一味等待大環境好轉」；外界紛紛猜測青瓦台必然動用所有私下管道，挽回兩韓關係，甚至不惜提供北韓此刻最需要的經濟援助；為了防疫，北韓1月底全面關閉與中國的邊界，經濟惡化到極點。

北韓最大的期望是與美國關係正常化，但去年初河內二次峰會破局後，籌辦第三次峰會困難重重，加上11月美總統大選，與美國復談遙遙無期。北韓精算後，或許藉在38度線挑釁，加快這個過程。

美國總統大選向來以內政為主要議題，但爆破辦公室加上宣稱派軍隊進入非軍事區，足以吸引美國人注意。川普或許考慮在選前對北韓強硬，幫自己當選，但在選後做出讓步，這也符合北韓的利益。北韓擔心民主黨的白登當選後，過去累積的談判交易化為烏有，要從頭來過。

北韓此舉也是做球給北京。目前美中關係奇糟無比，經貿衝突、戰略互疑，幾乎沒有可以合作的空間，唯一的例外是北韓。華府深知北京對平壤的影響力，中國當然把北韓當成是負擔，但這是甜蜜的負擔，這個時候北韓的挑釁，必然會是17日龐培歐與楊潔篪在夏威夷會談的重點。