快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

兩韓聯絡辦公室…當年上演大和解 如今驚爆撕破臉

世界日報 / 編譯李京倫／綜合16日電
遭炸毀的聯絡辦公室位在距離兩韓邊界不遠的北韓境內，2018年9月由兩韓部長級代表團共同剪綵啟用，還不到兩年就化為廢墟。 美聯社
遭炸毀的聯絡辦公室位在距離兩韓邊界不遠的北韓境內，2018年9月由兩韓部長級代表團共同剪綵啟用，還不到兩年就化為廢墟。 美聯社

設立兩韓聯絡辦公室，是2018年4月南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩首次峰會達成的共識，同年9月辦公室啟用，確保雙邊有一個全天候的溝通平台，促進兩國關係及交流，並緩和緊張局勢；南韓希望兩國官員在聯絡辦公室，研究朝鮮半島新經濟構想。

聯絡辦公室是兩韓第一個實體聯絡中心，樓高四層，二樓和四樓各為南韓及北韓的專用辦公室，三樓是聯合會議室，兩國各派20名官員駐守辦公室；南韓統一部次官千海成及北韓祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀分兼辦公室主任，每周舉行一次主任例會，而辦公室首席聯絡官可轉達最高領導人口信。

聯絡辦公室啟用時，朝鮮半島瀰漫和解氣氛，文在寅與金正恩準備舉行彼此第三次峰會，而金正恩與川普總統6月在新加坡的首次峰會才剛舉行不久。

南韓統一部長官趙明均在啟用儀式上致辭說：「由今天起，南北韓可於全年365天、全天24小時，直接討論兩國關係、朝鮮半島和平及繁榮等議題。」但川普與金正恩2019年2月在越南河內第二次峰會以談判破裂告終，兩韓關係隨之急凍。

南韓中央日報指出，北韓一直在密切關注美國大選局勢走向，對於川普總統因疫情、經濟和示威等危機四面楚歌的處境自是瞭如指掌。

北韓在距離美國大選五個月之際，突然以「反朝傳單」為藉口高調對南韓發起威脅，可能是打算利用川普當下的焦躁情緒，推動韓半島局勢朝著有利於自己的方向發展。

新加坡川金會已經過去兩年，平壤卻仍舊一無所獲。在美國不先採取行動的情況下，南韓也只能原地踏步，不便單方面和北韓往來，這一局面至今沒有絲毫變化。因此，北韓此時敲打南韓，也是為了引起川普的關注，並刺激川普速速做出回應，正可謂「項莊舞劍，意在沛公」。北韓可能會不斷拉升韓半島的緊張局勢，直至川普做出行動。

北韓 南韓 川普

延伸閱讀

南韓分析師看金正恩的盤算：討厭鄰居，先踢他的狗

川普行政命令籲禁警察鎖喉 未全面回應反警暴

美政府控告前國安顧問 阻新書揭露川普外交內幕

釜底抽薪 川普政府提告要求不得出版波頓新書

相關新聞

不再交流！北韓統戰部長：今後不再跟南韓當局舉行會談

朝中社報導，北韓勞動黨統戰部部長張錦哲17日說，北韓不再有跟南韓當局舉行會談的想法。

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

韓聯社報導，南韓統一部長金煉鐵17日下午在中央政府首爾辦公樓記者室表示，他將辭去統一部長一職，為韓朝關係惡化承擔全部責任...

金與正批文在寅無恥狡辯 親美違反兩韓協議

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正痛批，文在寅在615南北（兩韓）共同宣言20週年紀念活動發言是「厚顏無恥的狡...

川金會2年後 川普外交魅力不再

川普總統與北韓領導人金正恩兩年前的6月12日在新加坡首度會晤，今年同日，北韓外相李善權(Ri Son-gwon)卻宣布，與美國及南韓尋求和平的希望「徹底消失在悲觀噩夢中」，「有何必要繼續握著在新加坡握的手」，「維繫最高領導人與美國總統的個人關係沒有實質進展」，對美談判將轉而聚焦「因應美國長期軍事威脅的可靠軍力」。

兩韓聯絡辦公室…當年上演大和解 如今驚爆撕破臉

設立兩韓聯絡辦公室，是2018年4月南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩首次峰會達成的共識，同年9月辦公室啟用，確保雙邊有一個全天候的溝通平台，促進兩國關係及交流，並緩和緊張局勢；南韓希望兩國官員在聯絡辦公室，研究朝鮮半島新經濟構想。

為何炸聯絡辦公室？ 北韓3伏筆：制韓逼美、球丟北京

北韓16日炸毀位於北韓開城的兩韓聯絡辦公室，應驗了北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正三天前的預言：這間辦公室「將支離破碎」。

南韓分析師看金正恩的盤算：討厭鄰居，先踢他的狗

紐約時報報導，北韓炸毀充當大使館的兩韓聯絡辦事處，顯然是在告知調解美朝談判的南韓總統文在寅：你拉線撮合美國總統川普與我們...

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

韓聯社報導，青瓦台強烈譴責北韓對南韓總統文在寅「無禮、不明智」的批評。

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

朝鮮6月16日下午炸毀位於邊境開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓，再度震驚各界。朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。

北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 美國、歐盟籲勿再躁動

北韓炸毀境內開城工業區的兩韓聯絡辦公室，推升南北韓緊張局勢，美國、歐洲聯盟今天出面敦促平壤當局勿輕舉妄動

北韓對文在寅無禮批評 青瓦台反擊了

韓聯社報導，青瓦台反擊北韓對南韓總統文在寅「無禮、不明智」的批評。

兩韓聯辦被炸前一天 文在寅向北韓提議派遣特使遭拒

韓聯社報導，南韓15日向北韓提議，派遣特使到北韓以降低兩韓間緊張情勢，但遭北韓拒絕。隔一天，北韓就炸毀位於開城工業區的...

熱門新聞

兩韓聯絡辦公室被炸 文在寅緊急召開國安會議

邊界爆衝突！解放軍殺3印度軍人 陸外交部回應了

中印58年來首起致命衝突 解放軍棍棒石塊齊發殺死3印軍

陸媒：印度1准將跑太慢被解放軍毆打 72印軍被毆重傷

4.2億稅金化成灰！北韓炸聯絡辦公室 嗆要人渣付出代價

「一剪梅」歐美暴紅 封麥的費玉清躺著變流量大神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。