兩韓聯絡辦公室…當年上演大和解 如今驚爆撕破臉

設立兩韓聯絡辦公室，是2018年4月南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩首次峰會達成的共識，同年9月辦公室啟用，確保雙邊有一個全天候的溝通平台，促進兩國關係及交流，並緩和緊張局勢；南韓希望兩國官員在聯絡辦公室，研究朝鮮半島新經濟構想。

聯絡辦公室是兩韓第一個實體聯絡中心，樓高四層，二樓和四樓各為南韓及北韓的專用辦公室，三樓是聯合會議室，兩國各派20名官員駐守辦公室；南韓統一部次官千海成及北韓祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀分兼辦公室主任，每周舉行一次主任例會，而辦公室首席聯絡官可轉達最高領導人口信。

聯絡辦公室啟用時，朝鮮半島瀰漫和解氣氛，文在寅與金正恩準備舉行彼此第三次峰會，而金正恩與川普總統6月在新加坡的首次峰會才剛舉行不久。

南韓統一部長官趙明均在啟用儀式上致辭說：「由今天起，南北韓可於全年365天、全天24小時，直接討論兩國關係、朝鮮半島和平及繁榮等議題。」但川普與金正恩2019年2月在越南河內第二次峰會以談判破裂告終，兩韓關係隨之急凍。

南韓中央日報指出，北韓一直在密切關注美國大選局勢走向，對於川普總統因疫情、經濟和示威等危機四面楚歌的處境自是瞭如指掌。

北韓在距離美國大選五個月之際，突然以「反朝傳單」為藉口高調對南韓發起威脅，可能是打算利用川普當下的焦躁情緒，推動韓半島局勢朝著有利於自己的方向發展。

新加坡川金會已經過去兩年，平壤卻仍舊一無所獲。在美國不先採取行動的情況下，南韓也只能原地踏步，不便單方面和北韓往來，這一局面至今沒有絲毫變化。因此，北韓此時敲打南韓，也是為了引起川普的關注，並刺激川普速速做出回應，正可謂「項莊舞劍，意在沛公」。北韓可能會不斷拉升韓半島的緊張局勢，直至川普做出行動。