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川金會2年後 川普外交魅力不再

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合16日電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

川普總統與北韓領導人金正恩兩年前的6月12日在新加坡首度會晤，今年同日，北韓外相李善權(Ri Son-gwon)卻宣布，與美國及南韓尋求和平的希望「徹底消失在悲觀噩夢中」，「有何必要繼續握著在新加坡握的手」，「維繫最高領導人與美國總統的個人關係沒有實質進展」，對美談判將轉而聚焦「因應美國長期軍事威脅的可靠軍力」。

紐約時報報導，北韓官方經過縝密規畫的發言，絕非巧合。

兩年前，川金會在新加坡締造歷史，這是美國與北韓在任領袖，於韓戰停戰70年來，雙方在不愉快的軍事及核武對峙情況下，首度面對面。

川普當時堅稱，他是第一位磋商真正去核化的總統，並預料很快就會發生；但兩年過去，磋商停擺，近期南北韓的緊張情勢不斷升高。

川金會曾被視為川普經典的外交政策表現，但在白宮面臨種種危機之際，少有人再次提起。

兩年前，川普興緻勃勃地推文宣布：「不再有來自北韓的核威脅。」

兩年後，政府內部機密評估和政府外專家認為，北韓的核武庫比川金會歷史性會晤時大得多；各方評估結果不盡相同，但普遍認為北韓自從新加坡川金會以來，已積累足以製造約20枚核武的燃料。

川普當時說：「我認為他會做這些事情，我的意思是，我也許會在六個月後站在你面前說，『嘿，我錯了』；我不知道自己會不會承認這一點，但我會找個藉口。」

錯在哪裡，將是冒險過度依賴領袖間個人外交的案例研究，尤其是川普在幾乎毫無準備的情況下，便想插手解決世上最棘手的問題。

川普有段時間用「仍與金正恩保持偉大的關係」，回答所有關於北韓廢核進展緩慢的問題，宣稱若非他介入，美韓可能交戰；或許，但在美國對北韓祭出新一波制裁後，美韓關係墜入史上冰點，北韓對中國和俄羅斯開放渠道以規避制裁。

在此期間，北韓從未放慢濃縮鈾或研製洲際彈道飛彈的進程；川金首會後，河內二會不歡而散，三會拍下歷史性照片後便無下文；金正恩不再寫親筆信給川普，反而延續家族策略，在談判陷入僵局時，強化國內軍力，從而獲取更多談判籌碼。

北韓 川普 川金會

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