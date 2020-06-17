脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

朝鮮6月16日下午炸毀位於邊境開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓，再度震驚各界。朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。

在韓國，類似的傳單散布運動已存在多年，單張內容也層出不窮，包括批評朝鮮領導人金正恩獨裁等，但甚至曾出現朝鮮第一夫人李雪主變成日本AV女優的改圖，近日此事再惹來韓國網民熱議。

韓國網絡論壇近日再度熱議有關脫北者團體曾散布過的傳單，其中一張印有李雪主臉容的傳單最受關注，皆因這位朝鮮第一夫人的臉居然合成到一位衣著火辣的日本AV女優身上，變成一套AV電影的封面照，還寫上片名「雪主的愛」，至於電影男主角則合成了韓國前總統盧武鉉的臉容。

韓國不少網民對有關內容也不認可，認為做法瘋狂又惡劣，並批評論壇帖子所點名的脫北者團體。

「色情」傳單在7年前出現

據韓國媒體報道，這張傳單其實在2013年韓國前總統朴槿惠年代時出現，脫北者團體「自由朝鮮運動聯盟」代表朴尚學澄清，有關傳單是7年前由其他團體發放，與他們無關，他又稱，運動聯盟發放的傳單都是批評朝鮮體制、人權等議題。

在今年5月31日，「自由朝鮮運動聯盟」在位於京畿道西北部的金浦市用大型氣球向朝鮮散布50萬份傳單，傳單上就寫有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。團體並同時向朝鮮方向散布50本手冊、2,000張1美元紙幣和1,000張記憶卡。

傳單以外的東西 甚至有杯麵

事實上韓國脫北者向朝鮮散發反朝單張的行為，自韓戰爆發以來已持續至今。過去曾有政府組織發動，但至近年只由民間團體發動。據韓國統一部的統計，韓國民間團體自2010年向朝鮮散發了近2,000萬張傳單。傳單以反金氏統治及宣揚外邊世界及韓國為主，傳單會綁在氣球上，隨風飄進朝鮮境內。

除了單張，團體有時也會傳送韓國的糧食、書籍、照片、甚至杯麵、SD儲存卡或電腦USB，旨在讓朝鮮人民看見外邊世界。

推北者團體在臉書傳李雪主變AV女優的合成照。圖片來源／ twitter

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文章授權轉載自《香港01》