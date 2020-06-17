快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

香港01 / 成依華
金正恩妻子李雪主。 路透
金正恩妻子李雪主。 路透

朝鮮6月16日下午炸毀位於邊境開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓，再度震驚各界。朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。

在韓國，類似的傳單散布運動已存在多年，單張內容也層出不窮，包括批評朝鮮領導人金正恩獨裁等，但甚至曾出現朝鮮第一夫人李雪主變成日本AV女優的改圖，近日此事再惹來韓國網民熱議。

韓國網絡論壇近日再度熱議有關脫北者團體曾散布過的傳單，其中一張印有李雪主臉容的傳單最受關注，皆因這位朝鮮第一夫人的臉居然合成到一位衣著火辣的日本AV女優身上，變成一套AV電影的封面照，還寫上片名「雪主的愛」，至於電影男主角則合成了韓國前總統盧武鉉的臉容。

韓國不少網民對有關內容也不認可，認為做法瘋狂又惡劣，並批評論壇帖子所點名的脫北者團體。

「色情」傳單在7年前出現

據韓國媒體報道，這張傳單其實在2013年韓國前總統朴槿惠年代時出現，脫北者團體「自由朝鮮運動聯盟」代表朴尚學澄清，有關傳單是7年前由其他團體發放，與他們無關，他又稱，運動聯盟發放的傳單都是批評朝鮮體制、人權等議題。

在今年5月31日，「自由朝鮮運動聯盟」在位於京畿道西北部的金浦市用大型氣球向朝鮮散布50萬份傳單，傳單上就寫有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。團體並同時向朝鮮方向散布50本手冊、2,000張1美元紙幣和1,000張記憶卡。

傳單以外的東西　甚至有杯麵

事實上韓國脫北者向朝鮮散發反朝單張的行為，自韓戰爆發以來已持續至今。過去曾有政府組織發動，但至近年只由民間團體發動。據韓國統一部的統計，韓國民間團體自2010年向朝鮮散發了近2,000萬張傳單。傳單以反金氏統治及宣揚外邊世界及韓國為主，傳單會綁在氣球上，隨風飄進朝鮮境內。

除了單張，團體有時也會傳送韓國的糧食、書籍、照片、甚至杯麵、SD儲存卡或電腦USB，旨在讓朝鮮人民看見外邊世界。

推北者團體在臉書傳李雪主變AV女優的合成照。圖片來源／ twitter
推北者團體在臉書傳李雪主變AV女優的合成照。圖片來源／ twitter

延伸閱讀：

【新聞背後】朝鮮突然要脅斷交　韓國反朝傳單與氣球是什麼？

脫北者用氣球散布反朝鮮傳單　金與正斥「人渣」　韓國籲民眾停止

文章授權轉載自《香港01》

脫北者 李雪主 第一夫人 金正恩 女優

延伸閱讀

台灣哪個縣市較不受天災影響最宜居？ 多數網友指這處：寶地一塊

情侶毒殺數十隻貓狗賣餐廳 成堆屍體躺大街怵目驚心

新冠肺炎真面目 早在2011年漫威電影「美國隊長」就神預言？

男童和家人參加示威遭警噴胡椒噴霧 痛苦哀嚎：我做錯什麼

相關新聞

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

韓聯社報導，青瓦台強烈譴責北韓對南韓總統文在寅「無禮、不明智」的批評。

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

朝鮮6月16日下午炸毀位於邊境開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓，再度震驚各界。朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。

兩韓聯辦被炸前一天 文在寅向北韓提議派遣特使遭拒

韓聯社報導，南韓15日向北韓提議，派遣特使到北韓以降低兩韓間緊張情勢，但遭北韓拒絕。隔一天，北韓就炸毀位於開城工業區的...

炸掉兩韓聯絡辦公室後再挑釁：北韓將派兵進駐非軍事區

彭博資訊報導，北韓16日炸毀開城工業園內兩韓聯絡辦公室大樓，可能標誌會對南韓進行新的挑釁。在不致引起美國動武的前提下，金...

北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 美國、歐盟籲勿再躁動

北韓炸毀境內開城工業區的兩韓聯絡辦公室，推升南北韓緊張局勢，美國、歐洲聯盟今天出面敦促平壤當局勿輕舉妄動

北韓對文在寅無禮批評 青瓦台反擊了

韓聯社報導，青瓦台反擊北韓對南韓總統文在寅「無禮、不明智」的批評。

兩韓聯絡辦公室被炸 北韓重新部署兵力、重啟軍事演習

韓聯社報導，北韓17日表示，將在兩韓邊界的開城工業區和金剛山旅遊地區重新部署兵力，重新安置依兩韓軍事協議撤除的非軍事區哨...

兩韓聯絡辦公室遭炸毀 美敦促北韓停止適得其反之舉

北韓在當地時間16日下午炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，南北韓緊張情勢升溫，一名美國國務院發言人表示，美國全力支持南韓在兩...

開城兩韓聯絡辦公室 北韓炸毀

北韓十六日炸毀位於北韓開城工業園區的南北韓聯絡辦公室大樓，北韓並宣稱將增兵邊界並切斷雙方所有聯絡管道。遭炸毀的聯絡辦公室...

北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 平壤揚言派兵 南韓嗆強力回應

北韓十六日炸毀位在北韓境內開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並宣布切斷與南韓一切聯絡管道。同日稍早北韓軍方宣布，將研究重新派兵...

金正恩、金與正扮黑白臉 北韓這一炸3伏筆「制韓逼美 球丟北京」

北韓十六日炸毀位於北韓開城的兩韓聯絡辦公室，這應驗了北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正三天前的預言，這間辦公室「將支離...

兩韓聯絡辦公室 當年上演大和解 如今驚爆撕破臉

設立兩韓聯絡辦公室，是二○一八年四月南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩首次峰會達成的共識，同年九月辦公室啟用，確保雙邊有一...

熱門新聞

兩韓聯絡辦公室被炸 文在寅緊急召開國安會議

邊界爆衝突！解放軍殺3印度軍人 陸外交部回應了

中印58年來首起致命衝突 解放軍棍棒石塊齊發殺死3印軍

4.2億稅金化成灰！北韓炸聯絡辦公室 嗆要人渣付出代價

陸媒：印度1准將跑太慢被解放軍毆打 72印軍被毆重傷

北韓炸毀開城工業園內兩韓聯絡辦公室　中國大陸說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。