朝鮮風雲緊 我評估因應策略 陸盼和平穩定

有關朝鮮半島的動態，總統府發言人張惇涵昨天表示，國安團隊正密切關注情勢的最新發展，也持續與各相關國家保持聯繫，完整掌握各項情勢，縝密評估各種可能發展及因應策略。

張惇涵說，作為國際社會負責任的一員，我國也會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。

北韓炸毀南北韓聯絡辦公室，大陸外交部發言人趙立堅昨強調，「希望朝鮮半島保持和平與穩定」。

大陸央視報導，針對朝鮮半島突發的局勢，趙立堅昨天的回應相當簡短，他說，「朝鮮（北韓）與韓國是同一民族，作為近鄰，中國一貫希望朝鮮半島保持和平與穩定」。