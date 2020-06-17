北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 平壤揚言派兵 南韓嗆強力回應

北韓十六日炸毀位在北韓境內開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並宣布切斷與南韓一切聯絡管道。同日稍早北韓軍方宣布，將研究重新派兵進駐原已解除武裝的邊界非軍事區據點。南韓總統府青瓦台十六日對此發表聲明深表遺憾，表示若北韓繼續惡化當前局勢，南韓將採取相應的強力措施。

南韓當地時間十六日下午二點四十九分，北韓出手爆破兩韓聯絡辦公室。南韓前線陸軍聽到爆炸聲響響，隨後以肉眼確認聯絡辦公室的建築已被完全炸平。

另一方面，北韓國營中央電視台在當地時間下午四時五十分報導，「伴隨震天巨響，北南共同聯絡辦公室悲慘地化為廢墟」。

北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

報導也提到，此舉目的是「順應激憤民心，懲罰垃圾們與默許他們行為的人」。而北韓所謂的「垃圾」是指脫北者。

北韓人民軍總參謀部十六日還發表新聞公報稱，將把按照南北協議原已解除武裝的地區「要塞化」，研究派軍隊再次進入南北韓非軍事區，對南韓採取軍事行動。

北韓軍方所稱的解除武裝地區是指開城和金剛山一帶。開城是北韓過去滲透南韓的要道，在二○○三年動工修建工業園區以前，開城一直是北韓軍隊駐守地區。

北韓本月動作頻頻，先以南韓縱容脫北者團體空飄反北韓傳單為由，切斷兩韓間所有電話聯絡管道，北韓領導人金正恩的胞妹金與正隨後宣稱，對南韓的下一步行動「行使權移交給軍方」，暗示將採取軍事行動，並預告兩韓聯絡辦公室將被夷為平地。

北韓炸毀聯絡辦公室後，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶召開緊急國安會議。國安會秘書長金有根會後表示，政府對北韓單方面爆破根據二○一八年「板門店宣言」建立的韓朝聯辦深表遺憾。他說，朝方此舉徹底辜負了各界對韓半島永久和平的期待，北韓應對一切後果負責。

南韓國防部說，若北韓發起軍事挑釁，將強力回應。南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩十六日都並未對兩韓局勢變化發表談話。