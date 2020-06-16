北韓爆破開城 炸兩韓聯絡辦公室

據韓聯社報道，在韓國邊境可以看到開城工業區方向冒出濃煙。

朝鮮勞動黨第一副部長金與正6月13日曾警告，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。韓朝聯辦於2018年韓朝首腦板門店宣言後揭牌。

朝鮮軍方16日還宣布，向南進駐韓朝協議解除武裝的軍事緩沖區，並配合在邊境空飄反韓傳單。韓聯社分析稱，朝軍方所指應是毗鄰韓國的開城和金剛山地區。

韓國防部就此表示，將與美方緊密合作，嚴密監視並追蹤朝軍動向。韓國防部發言人稱，韓軍進入可隨時應對任何情況的戒備狀態。

韓統一部稱，朝鮮若實施空飄反韓傳單，將違反板門店宣言。

韓脫北者散發傳單「誓死捍衛最高尊嚴」

5月底，韓國國內有脫北者團體向朝鮮散發傳單。「自由朝鮮運動聯合」團體5月31日向朝散發了50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張內存卡。傳單上寫有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。

6月4日，金與正稱，韓方若不就反朝傳單一事采取措施，將面臨開城工業園被拆除、韓朝聯絡辦公室被關閉或韓朝軍事協議被解除的局面。

6月9日，朝鮮宣布當日起關閉韓朝之間所有通信聯絡渠道。朝中社稱將誓死捍衛最高尊嚴。

6月12日，此前發生空飄反朝傳單事件的韓京畿道政府決定在毗鄰朝鮮的北部邊境劃設危險區，以便禁止投送傳單者進入。京畿道政府稱，向朝鮮投送傳單不單只是發表言論，而是誘發軍事沖突助長危機的高危行為。韓統一部則受到批評，對朝態度過於低調。

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