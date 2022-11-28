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柯文哲派副市長彭振聲任召集人 成立市政交接小組

中央社／ 台北28日電

台北市長選戰由國民黨候選人蔣萬安出線，北市府今天表示，市長柯文哲已指定副市長彭振聲擔任召集人成立交接小組，後續將配合新任政府作業，以順利完成市政交接與推動。

台北市政府副發言人魏佑任今天表示，柯文哲指定彭振聲擔任召集人成立交接小組，依照全府列管案內容交接，31個局處的政務官則依業務和新任政務官交接，有任何需要協調整合處，由彭振聲做窗口。

彭振聲下午出席台北市議會臨時大會後接受媒體聯訪表示，交接小組已經成立，他作為窗口，有問題直接找他就可以了，不過蔣萬安團隊還沒有人來接洽過。

彭振聲指出，與競選不同，台北市政繁雜，每年預算新台幣逾千億元、有8萬多名員工及31個局處，不是一、兩天就可以進入狀況，人事任用很重要。

對於重點交接項目，彭振聲說，他預計以議會各委員會的方式，將重要政策分為警政衛生、財政建設、交通、民政等項目造冊來交接，例如尚未發包的捷運工程、EOD及TOD規劃、社宅施工進度等。

彭振聲列舉，交通政策應是新市長首要關注，大巨蛋是其次，第3重要則是社宅及社子島議題，因為這兩項與市民權益息息相關，必須馬上接棒。

彭振聲坦言，新市長不見得重視這些重大工程、議案或規劃，但現任團隊向新的團隊交接是義務，資料已經在整理中，希望12月中就能夠交接到一個段落。

媒體問，對於新任市府是否有期許？彭振聲說，他希望盡量無縫接軌，因為市政還是要一天接一天、一棒接一棒地完成，「我想蔣市長應該是沒有那麼快就能進入狀況，因為他還要花時間了解」。

蔣萬安今天上午對於新任市府內閣名單及交接小組成立進度表示，正在積極規劃中，他要打造一個廉能、效率及服務型的政府，與現任市府交接也會一步步照節奏處理。

2022大選 投票 台北市長 蔣萬安

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