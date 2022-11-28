他挖出歷任台北市長背景 驚見「1經歷」唯獨蔣萬安沒有

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聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安在選戰中勝出，成為首位非台大畢業的台北市長。報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安在選戰中勝出，成為首位非台大畢業的台北市長。報系資料照／記者曾原信攝影

2022九合一大選落幕，首都台北市最終由國民黨候選人蔣萬安勝出，他不僅以43歲年紀成為歷來最年輕的台北市長，更有網友發現，他也是首任非台灣大學畢業的台北市長，讓不少網友笑說，周玉蔻「台大有什麼了不起？」一句話意外預言成功。

一名網友在Dcard發文分享，他發現台北市成為直轄市以來，歷任市長都是台灣大學校友，陳水扁和馬英九同為台大法律系，郝龍斌唸台大農業化學系，柯文哲則為台大醫學系，但2022九合一大選打破了這個定律，新任台北市長蔣萬安畢業自政治大學法律系和外交系雙學位，罕見脫離台大統治。

貼文一出，立馬掀起網友熱議，「嗚嗚嗚嗚台北脫離我們帝大了」、「我們東海法律也不會輸」、「下次換私立大學」、「台大有什麼了不起？血統最大，長的帥就有票」。

更有網友借用資深媒體人周玉蔻的著名梗圖開起玩笑，「台大有什麼了不起，爛台大」；「我不稀罕做台大人，我們政大也很了不起」，逗得不少網友哈哈大笑，「原來是計畫通，我們都誤會蔻姊了，為政大認真付出」、「她這樣應該支持蔣萬安當選吧」。

2022大選 台北市長 蔣萬安 台大

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