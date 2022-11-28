桃園選戰好感度一次看！張善政靠「善良」中止綠執政 鄭運鵬未接收鄭文燦選票

image source:FB/張善政

文/蔡岳霖

2022年九合一大選關鍵選區桃園市，國民黨桃園市長候選人張善政確定當選，從執政近8年的現任市長鄭文燦手中奪回政權。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」8月首次公布全台縣市首長預測當選率，張善政當選率高於鄭運鵬；11月15日公布封關預測當選率張善政也贏過鄭運鵬，至於其他兩位候選人賴香伶、鄭寶清預測當選率則分居三、四名，桃園四腳督瓦解，藍綠歸隊之外，張善政也搶下中間選民票源。

張善政提名遇分裂危機 民進黨「堅下鵬上」鄭運鵬臨危授命

此次桃園市長選舉，不只牽動鄭文燦未來的政治生涯，更是兩黨主席保衛戰。一開始國民黨主席朱立倫強推張善政造成桃園市議長邱奕勝、國民黨立委呂玉玲不滿，使得張善政即使獲朱立倫認同「最佳的桃園市長」，但地方分裂聲量，卻佔據媒體版面。

民進黨桃園市長黨內風波不斷，新竹市前市長林智堅在鄭文燦、蔡英文力拱下，挾五星市長及年輕形象空降桃園；但林智堅「論文門」、「球場門」兩大爭議接連爆出，民進黨立委高嘉瑜擔憂造成北北基桃竹「一屍五命」。隨著8月8月日台大認定抄襲，林智堅4天內好感度從0.60降到0.29。為了防止重創北台灣選情，林智堅宣布退選，民進黨中央改徵召鄭運鵬上陣，但也點燃民進黨前立委鄭寶清不滿情緒，民進黨深陷分裂危機。

張善政靠整合好感度止跌 鄭運鵬甩「論文門」好感度逐漸回溫

正當民進黨為選情焦著煩憂時，張善政利用這段時間，積極找回「同志」，總算在8月7日與立委呂玉玲、桃園市長邱奕勝在龍潭活動中首度公開合體，緊握雙手高喊「張善政凍蒜」，展現藍營團結氣勢。

從張善政及鄭運鵬網路好感度來看，張善政5月18日國民黨提名時，地方似乎不太相挺，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年6月1日～2022年11月25日），張善政好感度在6月雖高達0.69，7月卻狂降至0.47。鄭運鵬初期力挺林智堅論文未涉及抄襲，好感度從6月的0.34，7月下探到0.33。8月12日「堅下鵬上」後才逐漸回溫。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」8月18日首次預測，當時張善政的當選率就超前鄭運鵬。

張善政涉抄襲好感度慘跌 「雙鄭合擊」拉抬鄭運鵬好感度

8月底、9月初《鏡週刊》連兩週爆料，張善政任職宏碁電腦副總經理，2007年到2009年主持農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」，高達5千736萬研究案竟涉多種抄襲樣態，也無註明來源。對此，張善政臉書發千字文反擊「身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑！受委託報告對台灣有貢獻絕非抄襲，歡迎大家檢視」、「請衝著我來，別傷害本土企業」。抄襲案重創張善政好感度，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年6月1日～2022年11月25日），8月跌到僅剩0.37，9月續降來到0.34。期間，鄭運鵬選情也民進黨前立委鄭寶清宣布參選，但似乎因為林智堅論文抄襲風波逐漸消散，鄭運鵬好感度開始逐步提升，8月0.4，9月上揚到0.44。

張善政打「挺善良」口號好感度激增 「中國鵬」好感度後期止步

張善政歷經了抄襲風波，也逐漸從佛系打法中，開始態度強硬。針對負面選舉，打出「挺善良」口號，不管是重陽敬老活動在活動中幫忙頒發紅包遭疑涉嫌賄選，遭到質疑與統派政黨關係密切任顧問職，或是任職中資企業董事，張善政在選戰中後期絕對是親自出面一一回應，力求端正惡質選風。

面對有鄭文燦擁有的龐大行政資源，加上總統蔡英文多次到桃園輔選，鄭運鵬好感度持續上升之際，卻意外捲入新竹市選戰。鄭運鵬親哥哥造謠高虹安特權入北一女，粉專起底竟是鄭運鵬哥哥，也讓鄭運鵬兄弟倆引起網路熱議。但真正拉開兩人差距的關鍵恐怕是，藍營爆出鄭運鵬曾到中國大陸經商，並且在專利申請上自認「中國台灣」，大酸「中國鵬」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年6月1日～2022年11月25日）此後鄭運鵬好感度雖有成長，11月來到0.62，卻不及張善政靠著「挺善良」口號好感度飆升2倍多，張善政網路好感度比值10月至0.88，選前最後一個月衝到1.05，創下6月個月來新高點。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

桃園翻盤！學者：張善政形象佳 藍軍整合成功 鄭文燦未能成移轉

台大政治系副教授彭錦鵬認為，張善政此次能勝選，本身經歷豐富、專業能力及親和力，以及從原有的高薪投入公部門，這是相當難得的。彭錦鵬指出，此次選舉藍綠兩黨主席，皆採用徵召方式，朱立倫徵召張善政投入桃園市選戰，不僅有歷練，人格品格也沒有問題。而針對民進黨所提名的人選，彭錦鵬也強調，林智堅初期就涉及論文抄襲，至於鄭運鵬比較大的問題，政治光譜上持續打著「抗中保台」，卻遭到爆料，在大陸有生意「言行不一致」，同時他任職立委期間，也受到蠻多爭議。

台北大學公行系副教授侯漢君則表示，此次張善政能成功搶下桃園市長一職，證實藍軍整合得不錯，營造出大團結氣勢。針對鄭運鵬此次未能成功延續鄭文燦選票，侯漢君認為此次桃園選戰中，民進黨操盤下，看不出鄭運鵬角色被淡化，反而鄭文燦的角色相對明顯，若能成功選上也是因為鄭文燦，而此次未能成功交棒，也證實鄭文燦耕耘下來的選票，未能成功移轉。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月01日至2022年11月25日。





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