蔣萬安好感度第一當選台北市長！陳時中吊車尾 學者：受疫情影響

image source：YouTube/陳時中、黃珊珊、蔣萬安競辦

文/陳宣懿

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站15日相關民調封關前公布台北市長當選預測顯示，國民黨候選人蔣萬安當選率第一，民進黨候選人陳時中當選率第二、無黨籍黃珊珊第三。《選戰溫度計》「封關前預測當選率！藍15縣市、綠5縣市、民眾黨、無黨各1縣市 學者：憂突發事件」也是預測蔣萬安當選。

蔣萬安勝選感言提及，「謝謝所有的台北市民朋友，各位朋友我們做到了！」蔣萬安指出，這場價值的聖戰，他們辦到了，這不只是他個人的勝利，是每一位台北市民用神聖的選票，用善良戰勝側翼，用正直戰勝謊言，用光明戰勝黑暗。蔣萬安同時也向兩位對手致謝，表達最高敬意，感謝他們在選舉過程的許多指教，「兩位都是非常可敬的對手，謝謝他們展現民主風範，讓選舉圓滿落幕。」

蔣萬安拿下57萬多票勝選！學者：投票結果反映選前民調

2018年台北市選舉，台北市長柯文哲拿下41%的票數，僅贏過第二多票、時任國民黨籍台北市長候選人丁守中3千多票，選戰空前激烈。而 2022九合一大選總蔣萬安拿下57萬多票，約佔總投票數42％，贏陳時中14多萬票、黃珊珊23多萬票。

對此，政大新聞學系教授馮建三認為，3位候選人皆拿20％以上選票，代表未發生棄保，加上民進黨選前大打反中牌失效，導致陳時中落選。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，台北市藍營有一定的基本盤，蔣萬安形象清新，參選以來沒有犯下重大錯誤與疏失，基本態勢還算穩固。相較之下，陳時中受到疫情影響，似乎只守住基本盤；黃珊珊成功搶下可觀的中間選民，也選得不錯，沒有發生棄保，投票結果也反映了選前的民調，就是蔣萬安當選。

蔣萬安好感度0.97居冠！陳時中吊車尾0.48

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/16～2022/11/25）統計調查，蔣萬安、陳時中以及黃珊珊選前10天封關網路好感度，蔣萬安好感度在三人中居冠，達0.97。黃珊珊緊追在後，也有0.95。陳時中則是敬陪末座，僅有0.48。選前陳時中車掃時不僅遇到多位民眾「比中指、倒讚」，同時還有衛福部長薛瑞元爆料，「陳時中擋疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值」，導致疫苗掮客話題延燒，陳時中好感度直直落。對此，蔣萬安嗆批，陳時中、薛瑞元和疫情指揮中心指揮官王必勝，對疫苗掮客就有3個不同版本，故意掩蓋重要事情。而黃珊珊則不滿表示，薛瑞元不公布疫苗掮客「還相信他做什麼？」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2022年11月25日。

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