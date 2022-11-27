觀察站／豬隊友拉仇恨值 陳時中跌落神壇
民進黨台北市長候選人陳時中競選失利，昨天在總部向支持者道歉，陳時中曾因指揮官身分登上神壇，但選舉防疫軟肋不斷被藍白夾擊，又碰上豬隊友讓對手有機會炒作，使陳時中的仇恨值居高不下，難拉攏中間選民支持，府院黨打出抗中保台牌還被反殺，仍難以力挽狂瀾。
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從得票率來看，陳時中陣營原本設定黃珊珊會拉走蔣萬安的藍軍票，但從開票結果來看，黃珊珊拉走的最多反而是綠營票倉，原本預期年輕人支持度與蔣萬安一樣偏低，但蔣萬安各年齡層的得票率都很平均。
陳時中仇恨值始終居高不下，其中最為人詬病就屬疫苗政策。除了防疫包袱，陳時中還得應付各種出包的「豬隊友」，為宣傳免治馬桶政策，團隊找網紅四叉貓合作拍片，原本是美意卻出現疑似偷窺鏡頭，引發批評，自此陳就被外界被諷刺「人設多變又崩壞」；就在陳時中陣營持續消毒時，媒體人周玉蔻又猛打蔣家ＤＮＡ，還重提廿多年前「晶華緋聞案」讓藍營有機會大打「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，陳時中的負面聲量再創高峰。
側翼、網軍包袱也困擾陳時中，最後是衛福部長薛瑞元提出的「疫苗掮客」，不僅沒說清楚、講明白掮客從何而來，態度又相當自滿批評他人「問的問題很幼稚」；另外蔡總統提到「投給民進黨就是支持蔡英文」，讓原本已經瀰漫下架民進黨的氣氛再添助力，陳時中無端遭波及，仇恨值早已破表。
陳時中最後階段喊出「我的字典沒有仇恨，但萬萬沒想到選舉被大家來恨，我心裡覺得很痛」，甚至選前之夜還落淚，試圖打出防疫溫情牌，但仇恨值始終無法消弭，即使府院黨力挽狂瀾，也無法不讓陳時中徹底跌落神壇。
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