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高虹安當選新竹市長 北檢：助理費案依法偵辦

中央社／ 台北26日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安今天宣布當選新竹市長，向支持者鞠躬感謝。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安今天宣布當選新竹市長，向支持者鞠躬感謝。記者季相儒／攝影

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，台北地檢署17日正式分案偵辦。高虹安今天宣布當選新竹市長，台北地檢署表示，案件偵辦一切依法辦理。

民眾日前向調查局台北市調處檢舉，指控高虹安涉嫌詐領立法院助理費，調查局局本部發交新竹市調查站辦理，但是考量新竹調查站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

高虹安多次澄清表示並無詐領助理費，並於7日主動帶著資料赴北機站說明。北機站陸續蒐集相關事證釐清案情，15日報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢也接獲多件民眾檢舉高虹安涉嫌詐領立法院助理費案件，17日與北機站報指揮案件正式分案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦，目前仍是「他字案」。

2022大選 投票 新竹市選舉 高虹安 立法院

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