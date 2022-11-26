台北市長開票結果／陳時中籲支持者挺蔣萬安 「治理愈好台北才會更好」

台北市長選戰落幕，民進黨陳時中以37萬多票敗給國民黨蔣萬安40萬票。陳時中發表敗選感言，他透露已經打給蔣萬安，恭喜他當選，也呼籲支持者給予蔣萬安支持，希望他治理好台北，讓台北更好。陳時中坦言是自己不夠努力，向支持者致上最深的歉意，「民主進步黨失敗過很多次，但是我們從來沒有被打敗，我們會擦乾眼淚，重新站起來」。

陳時中先是感謝所有支持者，在關鍵的時刻到競總前等待，真的非常感謝。一路走來用愛希望主導這場選舉，看到這裡有很多人和他一樣，希望用愛和包容為台北命名。幾個月以來，每當看到每一個望著他的，充滿期待的眼神，多麼希望可以實現共同的夢想，帶領這個城市，前往改變的方向。

陳時中表示，現在台北市民選擇了另一位未來的市長，因此希望支持者一起誠摯地祝福蔣萬安，因為台北是大家熱愛的故鄉，無論在什麼情況下，都會真誠的祝福它。

陳時中也透露，稍早打電話恭喜蔣萬安，希望他好，他治理的愈好，就會讓台北更好，也懇請大家團結，成為台北的力量，愛台北的力量會超越政黨分歧，呼籲支持者給予蔣萬安支持。

陳時中坦言，面對2022台北市長選舉的敗選，是自己努力不夠，向支持者致上最深的歉意，選舉結果讓大家很失望，但是不能絕望，過去在台北市長的選舉，「民主進步黨失敗過很多次，但是我們從來沒有被打敗，我們會擦乾眼淚，重新站起來」

陳時中說，參選台北市長是一段不可思議的旅程，對於一路上不斷加油打氣的熱情支持者，很感謝也很抱歉，大家的熱情與恩情會一輩子記在心裡，「謝謝你們陪我打了美好的一仗」；在這場選戰的尾聲，要感謝競選團隊、後援會、志工夥伴，以及所有在選戰中幫助他的政壇前輩。

陳時中說，這麼多人犧牲假日，犧牲陪伴家人的時間，無論晴天雨天、無論大街小巷，都與他結伴同行、並肩作戰，有各位的陪伴，是這一生最大的榮幸。

陳時中表示，而選舉告一段落，國家與城市，要繼續前進，真心希望從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑與攻擊，可以隨著選舉結束，到此為止。

陳時中也拜託所有人繼續支持蔡總統，「我們敗而不潰，大家要一起把台灣穩住，面對疫後經濟的挑戰，形勢還是很嚴峻，我們不能一次地方選舉的失敗，而亂了陣腳。最後，再一次感謝大家，天佑台北，天佑台灣」。

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部開票現場，由於票數落後，支持者難掩失落神情。記者曾原信／攝影 民進黨台北市長候選人陳時中（中）晚間7點左右，與競選團隊宣布敗選，並向選民致意。記者曾原信／攝影 民進黨台北市長候選人陳時中（中）晚間7點左右，與競選團隊宣布敗選，並向選民鞠躬致意。記者曾原信／攝影 民進黨台北市長候選人陳時中選戰失利，落後蔣萬安，隨後承認敗選，現場支持者難掩情緒，留下眼淚。記者曾原信／攝影

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