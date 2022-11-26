新竹市長即時開票／敗給勁敵高虹安！民進黨沈慧虹自行宣布敗選

新竹市長選戰「三腳督」激戰，今天開票結果民進黨新竹市長候選人沈慧虹得票一路苦追對手高虹安，沈今晚7點多現身演藝路競選總部發表談話宣布敗選，恭喜對手高虹安。

新竹市長選舉6搶1，外界最為矚目的就是藍綠白3強候選人纏鬥，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁連月來互有攻防，包括論文門、棒球場缺失、高虹安助理費爭議、藍白棄保效應等話題屢屢成為全國焦點，今天的開票結果格外受到高度矚目。

沈慧虹擁有32年公務員資歷，且有交通專長，過去7年多在新竹市長林智堅任內，陸續擔任交通處長、副市長，頗受林智堅重用。今年市長選舉，林智堅力薦沈慧虹接棒參選新竹市長，喊出「讓專業的來」、「新竹光榮我帶頭」等競選口號，民進黨傾注府院黨資源輔選，蔡英文總統也7度到竹市輔選推薦沈慧虹，希望延續新竹經驗。

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