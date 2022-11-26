桃園市長開票結果／張善政自行宣布當選 鄭文燦抵鄭運鵬總部準備談話

九合一大選今天登場，桃園市長選舉共有4名候選人，包括國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨鄭寶清。下午4點開票後，張善政穩定領先，稍早已自行宣布當選，桃園市長鄭文燦晚間7點則抵達鄭運鵬競總，2人準備發表談話。實際選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

這次桃園市長選舉藍綠激戰，不過開票後，張善政一路領先鄭運鵬，差距也持續拉大到十萬票以上。鄭運鵬下午4點20分就到北區競選總部，抵達後未受訪，快步走入休息室。隨後競選總幹事黃世杰、政策平台召集人林飛帆也抵達北區競總。

鄭運鵬北區競選總部工作人員準備上百張椅子，不過入場群眾不多，僅約數十人。晚間五點，還是持續有零星支持者到總部關心開票進度，但不少人低著頭滑手機，現場氣氛低迷。

鄭運鵬北區競選總部工作人員準備上百張椅子，不過入場群眾不多。記者朱冠諭／攝影 桃園市長鄭文燦晚間7點抵達鄭運鵬競總，準備發表談話。記者朱冠諭／攝影

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