桃園市長即時開票／票距持續拉開 張善政暫領先鄭運鵬破萬票

桃園市長選舉今天下午4點投票結束，接下來的開票國民黨候選人張善政一開始就有小幅領先民進黨鄭運鵬，到了下午5點前都出現穩定領先的局面，雖然內部統計領先得票數不超過1萬，但電視台媒體的畫面統計顯示票數差距超過5萬票，領先3位對手，差距也一直拉開。

張善政陣營在下午投票結束後，一度擔心選情，因為下午2點半前回報的投票率只有4成6，不過到了4點過後投票結束，傳出投票率達5成5，加上開票過程幾乎都領先，大家的忐忑的心情才平靜下來。張善政南區競選總部安排開票活動，下午5點，總部舞台的大螢幕顯示領先鄭運鵬4萬票。

不過5點前只開出一部分得票數，預計還要再一個小時後選舉結果才會明朗化。

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