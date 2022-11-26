北市選情膠著！吳子嘉爆蔣萬安會當選 估贏陳時中10萬票
九合一大選今（26）日舉行，其中台北市長呈現「三腳督」的激戰狀況。《美麗島電子報》董事長吳子嘉上節目時表示，他預測國民黨候選人蔣萬安將會當選台北市長，且最低得票數會比陳時中的最高得票數高出9點多個百分點左右。
吳子嘉在東森節目中提到，以美麗島電子報滾動式民調預測，國民黨蔣萬安會勝出當選台北市長，而且最低得票數會比陳時中的最高得票數高出9點多個百分點左右，大概會贏9萬至10萬票以上，而黃珊珊則是第三名，預估會拿30萬票左右。
目前台北市長選舉仍持續開票中，根據《聯合新聞網》即時開票數據顯示，蔣萬安已突破32萬票，領先陳時中的24萬票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言