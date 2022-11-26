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不斷更新／大選即時開票中！蔣萬安領先快10萬票 苗栗縣國民黨謝福弘宣布敗選

基隆市長即時開票／綠地變藍天？謝國樑得票數已破8萬 估18點抵達競總

苗栗縣長開票結果／開票一路落後 國民黨籍謝福弘自行宣布敗選

北市選情膠著！吳子嘉爆蔣萬安會當選 估贏陳時中10萬票

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安。 記者曾吉松攝影／報系資料照
國民黨台北市長候選人蔣萬安。 記者曾吉松攝影／報系資料照

九合一大選今（26）日舉行，其中台北市長呈現「三腳督」的激戰狀況。《美麗島電子報》董事長吳子嘉上節目時表示，他預測國民黨候選人蔣萬安將會當選台北市長，且最低得票數會比陳時中的最高得票數高出9點多個百分點左右。

吳子嘉在東森節目中提到，以美麗島電子報滾動式民調預測，國民黨蔣萬安會勝出當選台北市長，而且最低得票數會比陳時中的最高得票數高出9點多個百分點左右，大概會贏9萬至10萬票以上，而黃珊珊則是第三名，預估會拿30萬票左右。

目前台北市長選舉仍持續開票中，根據《聯合新聞網》即時開票數據顯示，蔣萬安已突破32萬票，領先陳時中的24萬票。

2022大選 投票 台北市長 蔣萬安 陳時中 黃珊珊 吳子嘉

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