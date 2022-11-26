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新竹市長即時開票／選舉日投票下午4點截止 林耕仁競總湧支持者關心選情

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部下午4點一到就湧進不少支持者，盯著總部內電視機與選舉計票系統關心選情，大家氣勢高昂，紛紛說雖然投票率偏低，仍看好林耕仁拿下好成績。記者王駿杰／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部下午4點一到就湧進不少支持者，盯著總部內電視機與選舉計票系統關心選情，大家氣勢高昂，紛紛說雖然投票率偏低，仍看好林耕仁拿下好成績。記者王駿杰／攝影

今天是投票日，投票時間自上午8點到下午4點，國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部下午4點一到就湧進不少支持者，盯著總部內電視機與選舉計票系統關心選情，大家氣勢高昂，紛紛說雖然投票率偏低，仍看好林耕仁拿下好成績。

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新竹市選委會指出，今天新竹市長投票率61.09%。林耕仁支持者說，他下午3點多就到林耕仁競總關心選情，雖然今天天氣陰雨不定，但下午仍出太陽，還是很看好林耕仁的選情，希望藍營大團結下架民進黨。

2022大選 投票 新竹市選舉 林耕仁 國民黨

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