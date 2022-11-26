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他PO圖揭桃園上午投票率「低於4成」 網驚：低的太誇張了
九合一選舉今（26）日正式登場，桃園市投票率似乎不如預期，桃園市前議員王浩宇就在臉書貼出桃園市各區的投票率，其中只有復興區市長選舉投票率有達40%，其他都低於4成。
王浩宇稍早在臉書PO出一張圖片，只見桃園市的市長選舉與憲法修正案公民複決的投票率，市長投票率最高為復興區的40.28%、最低的八德區僅27.78%；而憲法修正案公民複決投票率最高為37.19%、最低為八德區26.28%。
網友們看到貼文後，紛紛留言「那個投票率，唉」、「哇，南桃園投票率比較高」、「新屋也太低了吧！ 我早上就投好了啊」、「這低的也太誇張了」、「正常的啊，大家都是下午比較踴躍」。
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