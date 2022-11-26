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黃珊珊陪93歲母親投票 笑說投完要去修車、買牙膏

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(中)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(中)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影

今天是投票日，無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午和93歲的母親一起投票。黃珊珊說，她今天早上五點起床，不會緊張，心情愈選愈平靜，笑說自己的車很久沒開了，投完票要去修車跟開車，還要去大賣場買日用品，牙膏都用完了。

黃珊珊上午推著坐輪椅的媽媽到投票所投票並接受媒體訪問，她說今天五點起床，這是她三年來的生理時鐘，五點多就起床，每天睡眠時間都固定，想睡也睡不了，今天終於有時間做運動，吃過早餐後去母親家接媽媽。

黃珊珊說，她今天帶母親投票，兒子因為有功課沒有特地回來投，她昨晚也沒有和兒子說到話，而母親每天都很開心，她早上到母親家還在家找了一下自己小時候的照片，笑說因為媽媽最近比她紅，她特地找一下母親年輕時候的照片，覺得母親年輕時很漂亮。

媒體問黃珊珊投完票後的行程規畫，黃珊珊說她自己的車很久沒開沒電了，等等要去修車，然後開車出去溜一溜，很久沒有自己開車駕馭的快感，想去放輕鬆，牙膏沒了所以還要去賣場買牙膏，今天就是開開心心等待結果。

黃珊珊說，她還沒規畫幾點到競選總部，預計開票到一定時間，看前面行程如何，她心情不會緊張，愈選愈平靜，考試了就等待結果，平常的準備才重要，沒有什麼事是能臨時抱佛腳的。

黃珊珊說，昨晚情緒激動是因為看到年輕朋友對她的期待，很多人還推著嬰兒車來參加，淋著雨，這幾天這感動是滿滿的，她承擔這麼多年輕朋友對她的期待，所以當然很激動。

媒體問她有沒有帶幸運小物，黃珊珊說，她身上永遠都是一條紅線，今天沒有特別的，要開開心心過每一天。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊(黑色背心者)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(黑色背心者)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(黑色背心者)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(黑色背心者)上午和母親一起投票。記者徐偉真／攝影

2022大選 投票 台北市選舉 台北市長 黃珊珊

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