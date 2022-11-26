陳時中由兒子陪同投票 坦言「開票前難熬」

九合一選舉投票日，民進黨台北市長候選人陳時中今早穿著灰色Polo衫、黑色長褲和鞋子，由兒子陳彥安一起前往公館水源區民活動中心投票。

陳時中投完票授受訪時坦言，到開票前的這段時間都很難熬，當然等等回家能睡會再睡一下、吃飯是一定要的，但可能還是要繼續看一些訊息會比較重要。

陳時中表示，早上起床心情非常好，昨晚也有睡6個多小時睡得不錯，這段時間大家都非常盡心盡力，也告一段落，所以帶著輕鬆的心情投票，太太和家人的加油聲不斷。

陳時中說，很高興一路走過來，昨晚的選前之夜大家也都很感動，雨大那麼大都沒人離開，「經過昨晚那場大雨淬鍊後，我想我們都更堅強了」，確實該努力該做的都做了，今天心情當然更放的下。