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蔡英文赴永和秀朗國小 投完票發表談話：台灣關鍵時刻

陳時中由兒子陪同投票 坦言「開票前難熬」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市市長候選人陳時中上午前往投票所投票，投下市長票。記者曾原信／攝影
民進黨台北市市長候選人陳時中上午前往投票所投票，投下市長票。記者曾原信／攝影

九合一選舉投票日，民進黨台北市長候選人陳時中今早穿著灰色Polo衫、黑色長褲和鞋子，由兒子陳彥安一起前往公館水源區民活動中心投票。

陳時中投完票授受訪時坦言，到開票前的這段時間都很難熬，當然等等回家能睡會再睡一下、吃飯是一定要的，但可能還是要繼續看一些訊息會比較重要。

陳時中表示，早上起床心情非常好，昨晚也有睡6個多小時睡得不錯，這段時間大家都非常盡心盡力，也告一段落，所以帶著輕鬆的心情投票，太太和家人的加油聲不斷。

陳時中說，很高興一路走過來，昨晚的選前之夜大家也都很感動，雨大那麼大都沒人離開，「經過昨晚那場大雨淬鍊後，我想我們都更堅強了」，確實該努力該做的都做了，今天心情當然更放的下。

陳彥安說，自己和爸爸的思考方式不同，但兩人都堅持「把事做好」，因為選舉讓彼此的專業有交集，感覺很棒。

民進黨台北市市長候選人陳時中上午前往投票所投票，暫時脫掉口罩以供辨識身分。記者曾原信／攝影
民進黨台北市市長候選人陳時中上午前往投票所投票，暫時脫掉口罩以供辨識身分。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中前往投票所投票。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中前往投票所投票。記者曾原信／攝影

2022大選 投票 陳時中 台北市長 台北市選舉

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